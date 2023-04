Carlos Sobera habla sobre la visión que tiene su familia acerca de su trabajo: "Mi mujer ve los programas con sentido crítico"

Carlos Sobera está viviendo uno de sus mejores momentos en lo que concierne a su trayectoria profesional. El presentador es una de las caras principales de Supervivientes y, además, está de celebración con First Dates, el dating show que cumple ya siete años en activo.

El comunicador no puede estar más contento y parte de su felicidad se la debe a su familia. Ha sido en una entrevista para la revista Lecturas donde el vasco se ha sincerado acerca de su mujer y sus hijas.

"Estoy muy enamorado, esa es la verdad. Es una mujer excepcional en todos los sentidos", dice sobre Patricia Santamarina, con quien lleva más de 20 años de relación. De ella comenta que es fiel seguidora de los programas que presenta y que los comenta "con sentido crítico", pues le dice tanto lo que le gusta de ellos como lo que no.

Sin embargo, el presentador confiesa que, quienes no ven los programas de los que es conductor, son sus hijas. "No ven ninguno. De este tema nos hablemos, por favor, que me pongo nervioso", asegura, con un toque de humor.

"Mi hija pequeña se conoce a todos los personajes de Twitch, TikTok y YouTube, pero pregúntale por un programa o un presentador español, ¡no tiene ni idea! No ve televisión y me frustro mucho", añade de Natalia, fruto de su relación con Patricia Santamarina.

De quien también ha querido hablar es de Arianna Aragón. Aunque la joven de 25 años no sea su hija biológica, pues es fruto de la antigua relación que tuvo su mujer con Rody Aragón, ambos mantienen una muy buena relación y así lo ha asegurado.

De hecho, ella también se ha pronunciado alguna que otra vez sobre Sobera, de quien en la misma revista citada apuntó: "Aunque biológicamente no sea mi padre, es como si lo fuese, llevo toda la vida con él. Es bonito que nos digan que somos padre e hija".