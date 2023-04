Los meteorólogos ya saben cómo va a ser este verano en España: "abrasador" y "más largo"

El equipo de meteorólogos de Eltiempo.es ha hecho cálculos estadísticos con las tendencias en precipitación y temperatura para sus previsiones trimestrales de mayo, junio y julio y para el verano (junio, Julio y agosto) y las noticias no son buenas. Según sus cuentas, "los meses del verano climatológico nos traerían un ambiente mucho más cálido de lo normal en prácticamente toda la Península", explica Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas y responsable de meteorología de Eltiempo.es.

"Con mucha probabilidad el verano será abrasador. Queda mucho tiempo, pero nuestros cálculos nos dicen, con una muy alta probabilidad, de más del 70-80%, que se producirán anomalías térmicas, es decir temperaturas por encima de lo normal en casi toda España, sobre todo en Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Madrid, Aragón, La Rioja, Navarra y partes de País Vasco y Cataluña", asegura Gómez en declaraciones a 20minutos. "Por mi experiencia, una probabilidad tan alta de los cálculos indica que esta previsión se va a cumplir".

En los últimos años, España ya ha experimentado veranos más cálidos de lo normal, lo que ha llevado a un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor. "El año 2022, por ejemplo, fue el año más cálido registrado en España, pero también en toda Europa", explica la responsable de meteorología de eltiempo.es.

Los veranos empezaron a ser más cálidos en la década de 1980, con olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, de ahí que "lo más probable es que haya alguna o algunas olas de calor este verano", según la experta.

Además, Gómez ha explicado a 20minutos que en España "los veranos cada vez son más largos, ya que duran ya cinco semanas más, incrementándose al ritmo de nueve días por década". Tal incremento se produce por ambos lados, en el final de la primavera y el inicio del otoño.

Sin lluvias importantes a la vista

Respecto a las precipitaciones, "no tenemos perspectivas buenas de lluvias a la vista", asegura Gómez. "No va a llover más de lo normal, y en verano en España no llueve prácticamente nada, por lo que baja la humedad". Esto es terreno abonado para la expansión de los incendios.

Según Eltiempo.es, "los veranos más cálidos provocan un mayor riesgo de incendios forestales, sequías y problemas de salud relacionados con el calor, como golpes de calor y deshidratación", advierten.

En medio de una de las mayores sequías en España desde 1970, y con zonas del mapa donde llevan más de 100 días sin llover desde que comenzó el año. "Las perspectivas no son buenas", se lamenta Gómez, quien recuerda que la mayor parte de los fuegos en España, sin embargo, los provocan los humanos, y pide más precaución dado que las condiciones ambientales son más favorables que nunca a la "propagación de incendios graves".

La previsión de mayo y junio

Para antes del verano, las previsiones también indican que indican que tanto mayo, junio y julio nos traerán temperaturas muy por encima de lo normal en nuestro país. En concreto será mucho más cálido de lo normal en todo el interior y más cálido de lo normal en el resto del país salvo en Canarias.

En cuanto a las precipitaciones, en Eltiempo.es dicen que será un trimestre de mayo, junio y julio con precipitaciones ligeramente por debajo de lo normal en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla La- Mancha y Andalucía.