Ana Peleteiro, atleta olímpica que obtuvo una medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se ha abierto "como nunca" en algo que nunca antes había mostrado. Y es que la atleta, que dio a luz a su hija Lúa a mediados de diciembre, se ha sincerado sobre las inseguridades que ha tenido en estos casi cuatro meses después del parto.

La deportista mostró la "realidad de su postparto", pues muchas son las famosas que utilizan las redes sociales para enseñar cómo su físico parece volver rápidamente a ser el mismo que tenían antes del embarazo. Sin embargo, la gallega de 27 años, aun siendo deportista olímpica y hacer ejercicio durante los nueve meses, no ha vivido esa recuperación tan rápida que, aparentemente, han tenido algunas madres.

"Hoy me voy a exponer como nunca y a abrirme en algo que nunca antes os había comentado por redes", comenzó escribiendo Ana Peleteiro en un post en el que enseñó varias fotos de su vientre durante este tiempo. "Desde del nacimiento de Lúa, me costó muchísimo volver a mirarme al espejo".

"Falta de sueño, subida de la leche, estrés, kilos de más que hacían que no reconociera mi propio cuerpo… Y cientos de sentimientos que crearon en mí inseguridades, dudas y un poco de tristeza", se sinceró. "Desde el inicio del embarazo dudé de mi cuerpo, y en el posparto esas dudas aumentaron en un 200%".

"Estaba todo el rato comparándome con otras chicas, que aparentemente se habían recuperado en un abrir y cerrar de ojos", recordó. "No entendía por qué, a pesar de no haber cogido mucho peso y de entrenar tanto durante el embarazo, mi cuerpo no volvía a su sitio con la misma rapidez".

"Dudé muchísimo de mí, pero de repente un día dejé de hacerlo y empecé a quererme, respetarme y a sentirme orgullosa de todo aquello que mi cuerpo había creado. Y fue entonces cuando todo, en un abrir y cerrar de ojos, empezó a volver a su ser", confesó la deportista.

"Aquí estamos hoy, tres meses y medio después, volviendo a sentirme yo misma, que no la de antes, porque esa Ana nunca jamás volverá (gracias a Dios)", reflexionó en Instagram. "Orgullosa de haber pasado por todas las fases y orgullosa de haber aprendido una vez más que el cuerpo de la mujer es maravilloso".