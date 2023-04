Ana Peleteiro responde a Vox por su defensa a Ana Obregón: "Nací en A Coruña, la adopción nacional es gratuita"

Las duras críticas de Ana Peleteiro a la decisión de Ana Obregón de traer al mundo a su nieta por gestación subrogada provocaron la respuesta del asesor de Vox, Bertrand Ndongo, a la atleta, reprochándole que "sus padres también la compraron". Una afirmación al a que ahora ha decidido contestar la deportista a través de sus redes sociales.

El activista de la formación dirigida por Santiago Abascal aseguró el pasado viernes en Twitter que los padres de la gallega "también la compraron después de ser abandonada por sus padres biológicos", y le instó a pedir "a sus padres las facturas de cuánto les costó traérsela hasta España", después de considerar que había sido "muy dura" con la actriz.

Sus palabras han provocado que la deportista rompa su silencio este miércoles para "aclarar algún tipo de dudas". En este sentido, ha recordado que "nací en A Coruña" y "soy mestiza, madre biológica gallega y padre imagino que africano", explica, al mismo tiempo que matiza que no conoce "la procedencia porque nunca he tenido contacto" con ellos.

"La adopción nacional es 100% gratuita", ha dejado claro, mientras que sobre la internacional, "no tengo ni idea porque no es mi caso". Respecto a ello, Peleteiro ha señalado que los procesos de adopción suelen conllevar un largo proceso, pero "para mí, el mayor acto de amor que una persona puede hacer por un niño que no tiene familia".

Por último, la atleta olímpica ha indicado que "sólo ofende el que puede, no el que quiere", y ha informado de que no entra en Twitter y "no me afecta en absoluto" los intentos de atacarla para hacerle daño.