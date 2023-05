El elevado precio del alquiler en los Pirineos les obliga a vivir en una autocaravana: "No voy a dejarme el sueldo en donde vivo"

Si hay una cosa que tiene clara Iker Santamaría es la siguiente: "No voy a dejarme el sueldo en donde vivo". Con 42 años, Iker, que lleva trabajando seis como shaper en la estación de esquí de Baqueira-Beret, ha tenido que irse a vivir este invierno a una autocaravana.

“El tema de la vivienda está muy complicado en el valle” afirma a 20minutos haciendo referencia a la zona cercana a la estación de esquí de y a las poblaciones que la rodean. Santamaría y su pareja se mudaron a este vehículo de más de siete metros de largo porque no encontraron una vivienda a un precio razonable.

El motivo de esta decisión tan atípica pero recientemente común no es otro que una consecuencia de la masificación del turismo en el entorno de la estación de esquí. “Hay tanta demanda que la gente (los caseros) piden lo que les apetece porque saben que alguien lo va a pagar”, critica Santamaría.

El acceso a las viviendas en las poblaciones cercanas al valle es muy limitado debido a la alta demanda turística que viaja hasta la zona para disfrutar de la nieve y acepta precios que los trabajadores de temporada no se pueden permitir. Además, Santamaría dice que "las nuevas construcciones ya están orientadas al turismo de lujo". “Escuchamos que se van a hacer pisos de protección oficial, pero de momento nada”, apunta el shaper.

En las temporadas de invierno anteriores, la pareja compartía piso con otra pareja en Viella, un municipio a 12 kilómetros de la estación de esquí. “A nosotros nos costó mucho encontrar esa casa y pudimos llegar a un acuerdo con la casera”, explica Santamaría, que también añade que la casa en la que vivían no estaba en perfectas condiciones y tuvieron que hacer pequeñas reformas para poder vivir en ella.

3 habitaciones por 3.000 euros al mes

Este año la sorpresa llegó a pocas semanas de empezar la nueva temporada, cuando los dueños de la casa donde había estado viviendo varios años le avisaron de que se tenía que ir. Habían decidido alquilar la vivienda para turistas y por lo tanto, tenía que marcharse. “Los caseros quieren que sea alquiler vacacional porque consiguen más dinero”, explica a 20minutos.

Ante esta noticia, Santamaría tuvo que buscar un piso. Sin embargo, pronto se dio cuenta que encontrar una casa en buenas condiciones y a precio razonable en esa zona era imposible. Un problema que cada vez se agrava más e impide que los trabajadores no puedan alojarse cerca del complejo invernal para realizar su trabajo.

“Nos encontramos con casas de 3 habitaciones por 3.000 euros al mes”, se queja Santamaría, que una vez vio las condiciones del mercado urbanístico decidió junto a su pareja pasar la temporada de invierno en un vehículo. “Nosotros teníamos la opción de la autocaravana, pero si no, tendríamos que haber pagado lo que pedían”.

Iker Santamaría vive en una autocaravana a los pies de las pistas de esquí de Baqueira. MIQUEL TAVERNA

Actualmente, viven en el aparcamiento 1500 de Baqueira, a los pies de pista. Junto a ellos, hay otras 30 o 40 autocaravanas, “no sabría decir el número exacto, pero aquí viven unas 100 personas”, asegura Iker.

El espacio en el que viven ahora es gratuito aunque "si un año se les cruza pueden prohibirlo", dice Santamaría, pero añade que "son conscientes del problema que hay y no creo que lo hagan. La mayoría de gente son trabajadores o monitores".

Placas solares, propano y poca agua

En cuanto a la comodidad, Santamaría es sincero: “la caravana está bien si estás de vacaciones” y explica que normalmente este tipo de vehículos van equipados con placas solares para generar electricidad, pero que es ahora, durante estos meses de primavera, cuando empiezan a funcionar correctamente. En cuanto a la calefacción, “vamos a propano, cada tres o cuatro días cambiamos la bombona en invierno y ahora en primavera nos dura entre 10 o 15 días”.

“La calefacción es un problema porque aparte de que consumes gas, consumes batería y electricidad y claro, en invierno las placas solares no se cargan mucho y tampoco puedes poner la calefacción a tope”, añade el shaper.

“Las caravanas tienen sus cosas, dan mucho trabajo extra”, asegura a 20minutos. “Hay días que bajo de las pistas cansado, le doy al grifo y no sale agua. Ya tienes la tarde hecha” explica. Aun así, no se queja porque asegura que ha tenido suerte y la autocaravana que tiene no les ha dado ningún problema.

Iker Santamaría vive en una autocaravana a los pies de las pistas de esquí de Baqueira. MIQUEL TAVERNA

Algo temporal

A pesar de que asegura que por ahora están bien, no planean vivir indefinidamente en la autocaravana. "Estamos ahorrando, pero las autocaravanas son caras", dice a 20minutos.

Sin embargo, la oferta inmobiliaria que hay en estos momentos no les convence. "La idea es comprar una casa aquí en el valle, pero cuesta, ahora mismo hay apartamentos de 30 metros por 130.000 euros".

Una de las mejores de España y Europa

La estación de Baqueira-Beret está situada en el Alto Arán (en occitano Naut Aran), en el Vall d’Arán (Lleida) y está considerada como una de las mejores de España y Europa. Ubicada en el lado español de los Pirineos, con 167 kilómetros de pistas distribuidas en cuatro zonas, 1.100 metros de desnivel y la calidad y cantidad de nieve, Baqueira se ha convertido con el paso de los años en una de las estaciones favoritas para los apasionados del esquí.

Este año ha cerrado la temporada con cifras que la colocan como la segunda mejor temporada de su historia. Desde el 26 de noviembre y hasta el pasado 10 de abril, se vendieron 990.032 forfaits en Baqueira.