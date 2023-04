Risto Mejide responde desde el 'Chester' a las críticas por su relación con Laura Escanes: "Es amiga de mi ex y desvela mi intimidad"

En el cierre de temporada de Viajando con Chester, Risto Mejide abordó junto a sus invitados -Melani Olivares, Javier Rigau, Pelayo Díaz y Pilar Rahola- el tema de la diferencia de edad en las parejas.

Tras escuchar el testimonio de los tres, el publicista decidió abrir "un paréntesis" para explicar su experiencia personal respecto a las críticas por la diferencia de edad con sus parejas conocidas, personalizadas en Laura Escanes, su exmujer y madre de su hija Roma.

El presentador pudo ver el vídeo en redes sociales de Sindy Takanashi, ciberactivista y presentadora, abordando este tema. "El problema es cuando tienes 50 años y lleva la última década de tu vida en relaciones con chicas mucho más jóvenes que tú. Es como un poco raro", asegura en el vídeo la joven. "Se cumplen varios factores. En el momento en el que tú estás por encima en experiencia vital es mucho más fácil que tú las puedas manipular más fácilmente. Aquí existe un abuso de poder, el que te da la fama y la edad. Si tú utilizas ese poder en todas tus relaciones como un reclamo, eso es lo verdaderamente peligroso", remata en estas declaraciones realizadas en Tiktok.

Risto Mejide reaccionó tajante al verlo: "Lo que me molesta de este vídeo es que esta chica es amiga de mi ex, cuando ella dice: 'y otras relaciones que ha tenido por el medio que no se conocen', está desvelando cosas que son íntimas mías, que ella ha escuchado en cenas con mi ex", aseguró el publicista.

"Lo que me molesta es que para atacarme de esa manera tan inconexa utilice información privada. Me molesta que sea una persona que ha estado en mi círculo íntimo, en un entorno en el que tú te relajas y cuentas cosas, que nunca pensarías que va a ser utilizado públicamente", remató Risto.

También opinó sobre las críticas de Laura Fa, que también fueron emitidas. "Dice que era muy madura para su edad, pero a lo mejor lo que pasa es que él era un poco infantil", apuntó la periodista en sus comentarios.

"Esto es una cencerrada", respondió Risto Mejide. "Es la relación más longeva que he tenido en mi vida, más que la que he tenido con las personas de mi edad. Me gustaría saber qué es un éxito para ellas porque para mí esta relación lo ha sido", aseguró el presentador, ue aprovechó para criticar este tipo de espacios. "Este tipo de programas, de revistas, de periodismo, arrasan".