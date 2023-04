El escritor Fernando Sánchez Dragó falleció el pasado lunes a la edad de 86 años a causa de un paro cardíaco. Su muerte pilló por sorpresa al entorno de la cultura y el entretenimiento, pues unas horas antes publicaba una fotografía con su gato en las redes sociales. Sin embargo, el autor llevaba un tiempo banalizando con la posibilidad de desaparecer.

El escritor, que falleció en su casa Castilfrío de la Sierra, en Soria, era conocido por hablar de manera controvertida sobre asuntos relacionados con el sexo, la política, entre otros temas. De hecho, uno de ellos -aunque menos abordado por el autor- era la muerte, y una muestra de ello era su forma, un tanto peculiar, de hacer la siesta en su casa.

Sánchez Dragó dormía dentro de un ataúd que tenía en su despacho, un féretro que incluso enseñaba con sorna "para recordar que somos mortales". Algunos amigos pudieron verlo, como el director José Luis Garci y el periodista David Gistau.

El escritor Fernando Sánchez Dragó, en el ataúd donde echaba la siesta. FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ

En su página web se lee que el féretro fue comprado al Ayuntamiento de Castrifrío, ya que lo quería para meditar. "La muerte me atrae, no me asusta. Opino que la vida sigue después de la muerte y lo único que me preocupa es indagar en ese misterio", contaba el escritor.

Sánchez Dragó se preparaba para leer un texto póstumo, pero no llegó a tiempo. El pasado 20 de febrero fue galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras, una de las siete modalidades de estos galardones, dotados con 18.000 euros, y que habitualmente se entregan en torno al 23 de abril, fecha en la que anualmente se conmemora el Día de la Comunidad y el Día Internacional del Libro.

El escritor se encontraba estos días de Semana Santa en Castilfrío de la Sierra de descanso que aprovechó para repasar y cerrar el discurso de agradecimiento que debía pronunciar, como es tradición que lo haga el galardonado en la categoría de Letras, en nombre de los distinguidos con los Premios Castilla y León.