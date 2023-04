Toñi Moreno frena y abronca a Rosa Villacastín por revelar en TVE un "rumor" sobre las hijas de Tita Cervera

El caso de Ana Obregón sigue ocupando minutos de televisión. Plan de tarde, el programa que presenta Toñi Moreno en TVE, encaró el tema de la gestación subrogada, la técnica que ha usado la actriz para traer al mundo a su nieta, hija de su hijo Aless, fallecido en 2020, y lo hizo con tensión entre la presentadora y una de sus colaboradoras, Rosa Villacastín.

La periodista especializada en la crónica rosa lanzó una afirmación: "Creo que aquí estáis acusando a una señora (refiriéndose a Ana Obregón), cosa que no se ha hecho hasta ahora con ninguna de las personas que han tenido hijos de la misma manera. No ha habido ese juicio", aseguró. "Tenemos a una señora, que no era su hijo muerto, que era su hijo vivo, Carmen Thyssen, que también lo hizo", sostuvo Villacastín.

Una afirmación que no cayó bien en el programa y que hizo reaccionar a Moreno. "Pero ¿cuándo lo ha dicho eso ella?", preguntó a la periodista, que evitó responder y siguió con su argumentación. "Primero, no lo ha hecho en este país, que sería ilegal, y lo ha hecho en un país que está permitido".

Fue entonces cuando la presentadora, visiblemente molesta, frenó en seco a la periodista. "Rosa, es que quiero decir una cosa. Acabas de decir algo que parece... Es que no lo ha confirmado. ¿Lo ha confirmado Carmen Thyssen?", reaccionó la andaluza.

Entonces, Villacastín terminó reculando: "Vale, Carmen Thyssen lo ha dicho mil veces en cenas, comidas, en todas partes, pero es igual".

"No Rosa, escúchame, que yo tengo que llevar este barco. Vamos a rectificar, porque te vas a meter en un lío", volvió a decir la presentadora. "No hay otro caso parecido. No se sabe quiénes son los donantes de nadie porque nadie lo ha dicho, ni Carmen Thyssen, ni nadie", indicó Moreno, ante lo que la periodista seguía defendiendo: "A ver, se dice, se comenta, lo comentan y lo dicen".

Ante estas palabras, Moreno zanjó el tema: "Un rumor aquí no lo vamos a hablar porque este programa es un programa serio".