Lina, una rusa de Granada, carga contra los madrileños en 'First Dates': "Sois unos catetos"

Atila y Lina no vivieron una cita tranquila, precisamente. Los solteros acudieron este lunes a First Dates para encontrar el amor, pero lo que hallaron fue más de un zasca por parte del otro.

Atila, de 22 años, es de Madrid, algo que no acababa de gustar a Lina, de 21 años y nacida en Rusia, aunque vive en Granada. Aunque la cita no comenzaba mal, ya que se gustaron físicamente, pronto se torció, ya que Lina notó error lingüístico de Atila. ''Yo lo siento mucho, pero odio el laísmo'', puntualizaba. ''Sois unos catetos los madrileños, ¿vale?'', decía de forma contundente.

Aunque a Atila no le hizo especial gracia esta afirmación, tragó saliva. Mientras, ella alardeaba de ser la mejor de su clase en castellano. ''Yo llegué aquí y dije: '¿pero cómo puede ser esto?''', decía. Él, por su parte, comentaba: ''Bueno, se come las palabras pero no vamos a entrar nosotros en ese debate''.

La cita transcurrió por buenos derroteros, ya que tenían bastantes cosas en común, algo que, al final, terminó pasando factura. Y es que, en la decisión final, Atila sí quería tener otra cita con Lina. En cambio, ella no. ''Yo soy muy desconfiada y que hayamos tenido tantas cosas en común me asusta un poco'', confesaba.