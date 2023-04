Fidel se presenta a su cita en 'First Dates' disfrazado de 'El mendigo gatito'

"Si la chica con la que me han citado en First Dates es capaz de ver más allá de mi disfraz de 'El mendigo gatito', la dejaré descubrir mi verdadero yo", afirmó Fidel este lunes en el programa de Cuatro.

"Un día en Barcelona vi que los turistas prestaban más atención a los gatos callejeros que a la gente que estaba pidiendo, entonces pensé que si los mendigos se vistieran de gatitos, al ser de la misma especie, les ayudarían", afirmó el valenciano.

También le contó a Carlos Sobera que, aparte de artista, era cantante, pero que "mis letras son repugnantes porque saco mi lado más crítico. Son sátira absoluta".

Carlos Sobera y Fidel, en 'First Dates'. MEDIASET

"Me he presentado un par de veces en citas vestido de 'El mendigo gatito' y, una de ellas, cuajó. La chica flipó porque le encantaban los gatos y me quiso 'adoptar' como uno más", recordó Fidel.

Su cita fue Judith, que acudió a First Dates por una promesa que le había hecho a su aita. "Voy cumpliéndolas año tras año y esta, era una de ellas", afirmó la bilbaína.

Fidel y Judith, en 'First Dates'. MEDIASET

Sobera les acompañó a la mesa para ver si Judith era capaz de ver más allá del disfraz de Fidel, aunque el valenciano reconoció que "a esta chica no la veo con humor".

"Soy muy vergonzosa y esa situación estaba siendo muy complicada. Me dieron ganas de levantarme e irme", confesó la bilbaína, que no lo hizo por la promesa que le había hecho a su aita.

Judith y Fidel, en 'First Dates'. MEDIASET

Hacia el final de la velada, Fidel decidió quitarse su traje y aparecer con la camiseta rosa y los vaqueros que llevaba debajo del disfraz: "Tú y yo no quedaríamos nunca", le dijo Judith al verle.

En la decisión final, la comensal comentó que "desde que nos hemos visto al principio los dos coincidimos en que aquí no había nada. Si nos hubiéramos encontrado en cualquier otra situación, ni nos habríamos saludado".