Egipto planeaba en secreto suministrar cohetes a Rusia, según un documento filtrado a EE UU

El presidente de Egipto, Abdel Fatah El-Sisi, uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos en Oriente Medio y uno de los principales receptores de ayuda estadounidense, ordenó recientemente a sus subordinados que produjeran hasta 40.000 cohetes para enviarlos encubiertamente a Rusia, según un documento filtrado de los servicios de inteligencia estadounidenses que ha publicado The Washington Post.

Una parte de un documento secreto, fechado el 17 de febrero, resume supuestas conversaciones entre el mandatario y altos mandos militares egipcios y también hace referencia a planes para suministrar a Rusia cartuchos de artillería y pólvora. En el documento, Abdel Fatah El-Sisi da instrucciones a los oficiales para mantener la producción y el envío de los cohetes en secreto "para evitar problemas con Occidente."

El periódico estadounidense obtuvo el documento a partir de un conjunto de imágenes de archivos clasificados publicados en febrero y marzo en Discord, un canal de mensajería popular. El documento no había sido divulgado anteriormente.

La revelación se produce mientras Rusia libra una guerra con Ucrania, en la que ambas partes buscan reabastecerse de arsenales agotados.

En respuesta a las preguntas sobre el documento y la veracidad de las conversaciones que describe, el embajador Ahmed Abu Zeid, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, ha declarado que "la posición de Egipto desde el principio se basa en la no implicación en esta crisis".

Un funcionario del gobierno estadounidense, que habló con el periódico bajo condición de anonimato para tratar información sensible, ha dicho: "No tenemos conocimiento de ninguna ejecución de ese plan", en referencia a la iniciativa de exportación de cohetes. "No hemos visto que eso ocurra", ha añadido el funcionario.

La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, ha señalado que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación sobre la filtración de documentos clasificados.

Proporcionar armas a Rusia para su guerra en Ucrania representaría una táctica potencialmente explosiva para Egipto, que, a pesar de la profundización de los lazos con Moscú, sigue profundamente comprometido en su asociación con Estados Unidos, que durante décadas ha proporcionado al país más de 1.000 millones de dólares al año en ayuda de seguridad.

El documento no dice explícitamente por qué Rusia está interesada en adquirir los cohetes, pero su ejército ha estado gastando enormes cantidades de munición en la guerra, y el gobierno estadounidense ha afirmado que Corea del Norte está suministrando clandestinamente a Rusia cartuchos de artillería y que China está considerando hacer lo mismo.