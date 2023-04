Desde hace cuatro años, la joven inglesa Paige Hadlow, tomó la drástica decisión de dejar su trabajo para dedicar todo su tiempo al cuidado y rescate de conejos. La decisión fue motivada por el mal trato que vio que estos animales recibían en la tienda de mascotas donde trabajó durante un año.

"Aquel lugar me abrió los ojos. Nunca he estado obsesionada con los conejos, pero las irresponsabilidades que vi que se cometían contra ellos me hizo sentir que debía intervenir", explica Paige. Admite que ganarse la confianza de estos animales no es nada fácil así que "saber que tengo ese tipo de conexión me hace sentir especial".

Hasta el momento ha salvado a más de 200 orejudos y vive con 24 de ellos. Su organización benéfica, Clement Rabbit Rescue, tiene la sede en su casa de Wrexham, en el norte de Gales (Reino Unido). Paige se sincera al decir que "Nunca podría dejar el rescate por completo porque es mi vida a pesar de que cada vez me resulta más difícil conseguir los fondos para mantener la asociación".