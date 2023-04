El divertido vídeo de Cristina Pedroche en el que muestra como 'desinfla' su tripa de embarazada

Cristina Pedroche está embarazada de más de 26 semanas. Aunque cuando la noticia salió a la luz la colaboradora de Zapeando aún no había cumplido los tres meses de embarazo y es por lo que estaba esperando para gritarlo a los cuatro vientos, ahora no hay día que no publique algo en relación con su maternidad.

Si bien hace unos días publicó en su perfil de Instagram un vídeo donde mostraba a sus seguidores las patadas que su bebé ha comenzado a darle en la tripa, lo que ha considerado como "la mejor sensación del mundo", ahora la presentadora de televisión ha querido aportar un toque de humor a este proceso.

Ha sido a través de TikTok -y posteriormente en Instagram- donde la de Vallecas ha compartido un vídeo en el que muestra como puede inflar y desinflar parte de su tripa. Para ello ha utilizado un sonido que simula el ruido que hace un objeto cuando pierde aire. Con este gesto de 'desinflar' su barriga se le marcan los abdominales situados en la parte superior, algo que ha sorprendido a sus seguidores.

Este vídeo cuenta ya con más de 687.000 reproducciones y cientos de comentarios al respecto. Entre ellos, algunos no se han fijado tanto en la parte divertida, sino que han criticado la forma en la que Cristina Pedroche se ha peinado las cejas, y es por ello que varios han salido en su defensa.

"¿De verdad que venir a ofender gratuitamente, y sin necesidad, a alguien os hace sentir bien? ¡Es su página, su muro, sus reglas, su casa! Si no te gusta el contenido, pues dejas de seguirla. [...] Más empatía en la vida", comenta una usuaria, "Está en su mejor momento, con las hormonas revolucionadas, viviendo en una nube... ¿Podemos dejar el odio un poquito a un lado?", apunta otra, "¡Explota tu embarazo, tu barriga y tu felicidad! Porque es una etapa maravillosa que pasa demasiado rápido y que después de echa de menos", añade una tercera.