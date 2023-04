Cristina Pedroche publica un vídeo de su tripa con las primeras pataditas de su hija: "Es la mejor sensación del mundo"

Cristina Pedroche está inmensamente feliz. Eso se desprende de sus últimas publicaciones, en las que no oculta su estado de felicidad mientras vive el embarazo de su primera hija en común con David Muñoz.

La presentadora ha publicado ahora unas imágenes muy tiernas de su tripa y su bebé dentro dando las primeras pataditas. "Os juro que es la mejor sensación del mundo", escribe junto al vídeo en su Instagram.

"No sabía que se podía sentir tanto amor. Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada. Como me dijo mi ginecóloga: es tu tesoro y tú eres su cofre", detalla la vallecana.

Según los cálculos, la colaboradora dará a luz a mediados de julio. Es por ello que, para aprovechar sus últimos meses antes de convertirse en madre, va a realizar su último viaje largo junto a su marido y futuro padre de su hija.

Miami ha sido el destino elegido para su babymoon. La pareja ha aprovechado la Semana Santa para cruzar al otro lado del charco y disfrutar del sol y del buen tiempo y relajarse en las playas de la ciudad de Florida mientras escuchan el sonido del mar.

Ha sido a través de sus historias de Instagram por donde Cristina Pedroche ha compartido las primeras instantáneas de su viaje. "Yo ya no sé si es jet lag o que el cansancio se ha venido conmigo también a Miami", apunta en una de ellas.

Rascacielos a la luz de la luna, coches de alta gama con los que bromea sobre "cuál comprar" y cenas en los mejores restaurantes de la ciudad son algunos de los momentos que ha querido enseñar a sus seguidores.