WillyRex revela cuánto cobra con YouTube y habla sobre sus inversiones de NFTs: "No me ha ido mal"

WillyRex es considerado el "padre de los youtubers". Subiendo un vídeo cada día desde hace más de diez años, fue de los primeros en cobrar por su contenido y de mudarse a Andorra. A día de hoy, es de los pocos que continúa apostando por YouTube.

Así lo ha confesado en su entrevista con los fundadores de la marca de ropa Nude Project. En su pódcast, ha asegurado que la constancia de su contenido ha sido la clave de su éxito.

Además, ha hablado sobre sus ganancias en los últimos años, sobre todo en el mundo de las criptomonedas. Ha reconocido que su mayor polémica ha sido defendiendo los NFTs, que después de su auge comenzaron a perder todo su valor.

"La gente no lo entendió y yo me di cuenta de que a la gente le da rabia que le digas cómo va a ser su futuro", ha declarado: "Es cierto que en ese momento era el Salvaje Oeste, pero lo bueno es que ahora se ha ido el ruido y creo 100% que esto va a funcionar en 3 o 4 años y lo llamaran de otra forma y funcionará igual".

"En inviable porque vivimos de manera digital", ha concluido, aun defendiendo su postura y asegurando que no le importaron las críticas: "Lo veo tan claro que me di cuenta de que no era el espacio para comunicarlo".

Parte de su defensa se debe a que, al contrario que a muchos otros creadores de contenido, WillyRex parece que no ha perdido grandes cantidades con sus inversiones. Sin ser muy transparente, ha comentado que "no le ha ido mal": "Me ha ido más bien que mal".

También ha revelado que su récord de ganancias al mes en YouTube son "300.000 euros". Eso sí, ha hecho hincapié que solo con la plataforma de Google, ya que también ha confesado que en la época de Fortnite, el videojuego le pagó grandes cantidades por su colaboración.