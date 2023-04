Hilary Swank, madre de mellizos a los 48 años: "No fue fácil, pero valió la pena"

"No fue fácil, pero chico (¡y chica!) valió la pena. 👼🏼 👼🏼". Con esa frase y una espectacular fotografía que acompaña al texto Hilary Swank ha anunciado hace pocas horas el nacimiento de sus mellizos. "¡Felices Pascuas! Publicando desde puro cielo", concluye la actriz en su post de Instagram en la que se la ve de espaldas portando a los dos bebés.

El pasado octubre, la actriz estadounidense compartió la noticia que iba a cambiar su vida por completo. En sus palabras, se trataba de "un milagro". Y es que, a sus 48 años, estaba embarazada de gemelos.

La intérprete lo contó en Good Morning America. "Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer", avanzó.

"Es estupendo poder hablar de ello y compartirlo", celebró Swank. Para la artista, su embarazo era "una bendición, un milagro absoluto e increíble".

Hay que recordar que, tanto en su familia como en la de su esposo desde 2018, el empresario Philip Schneider, ya había varios gemelos.