Hilary Swank anuncia que está embarazada de gemelos a los 48 años

La actriz estadounidense Hilary Swank ha compartido este miércoles una noticia que cambiará su vida por completo. En sus palabras, se trata de "un milagro". Y es que, a sus 48 años, está embarazada de gemelos.

La intérprete lo ha contado en el programa Good Morning America. "Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer", ha avanzado.

"Es estupendo poder hablar de ello y compartirlo", ha celebrado Swank, que se encuentra en el segundo trimestre del embarazo, por lo que se prevé que dé a luz la próxima primavera.

Para la artista, su embarazo es "una bendición, un milagro absoluto e increíble". Asimismo, tanto en su familia como en la de su esposo desde 2018, el empresario Philip Schneider, hay varios gemelos.

La ganadora de dos premios Oscar ha publicado en Instagram un GIF donde aparece señalando su barriga. "Próximamente... ¡Sesión doble!", ha escrito, recibiendo miles de mensajes por parte de sus seguidores.

La actriz se casó en 1997 con el también actor Chad Lowe, con el que inició una relación en 1992 que duró hasta 2006, cuando formalizaron su divorcio.