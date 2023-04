'Supervivientes' expulsa a su 'desinflado' tercer concursante: "Me parece muy justo"

Después de la sorprendente expulsión del pasado jueves, Raquel Mosquera acabó en la Playa de los Olvidados junto a los dos imbatibles -por ahora- de la edición: Jaime Nava y Artùr Dainese.

En el duelo final por la expulsión definitiva en Supervivientes, que se dirimió este domingo, la audiencia decidió que la peluquera fuera la tercera expulsada definitiva del reality. Tras salvar en primera instancia al deportista, el duelo quedaba entre ella y el modelo. Finalmente fue la ex de Pedro Carrasco la expulsada.

Emocionada, la esteticien, que en el concurso ha ido de más a menos, se despedía del concurso: "Lo siento mucho. La verdad es que me da mucha pena, me gustaría seguir. Estoy muy agradecida igualmente a todo el mundo por todo el cariño hasta el día de hoy. Tanto Artùr como Jaime son dos grandes y buenos supervivientes, sinceramente me parece muy justo", aseguraba.

"Muy grande, es una gran persona, que es lo importante, muy buena persona", le dedicaba, por su parte, el deportista.

También desde plató le reconocieron su buen concurso de cara al reality: "De parte del equipo gracias, siempre has tenido una actitud extraordinaria y ejemplar a la hora de enfrentarte a todo lo que se te ha propuesto. Siempre con una sonrisa, demostrando que eres una gran superviviente, siempre positiva, con fuerza, con tus cositas, la verdad es que se agradece", aseguraba Ion Aramendi.