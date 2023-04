El PP augura un castigo electoral a Sánchez el 28-M y maneja encuestas con Madrid y Murcia "muy cerca de la mayoría absoluta"

El Partido Popular pronostica, de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28-M, una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia según sus últimas encuestas, que "señalan una victoria del PP" en las dos autonomías en las que actualmente gobiernan.

Así lo ha asegurado este sábado el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, en declaraciones a los medios en A Coruña, tras reunirse con el Comité de Campaña del PP de la localidad de Narón. Así, ha indicado que en dichas comunidades su formación está "muy cerca de la mayoría absoluta, si no en ella".

Además, ha apuntado a un "escenario de cambio" y de "castigo electoral hacia el PSOE" en otros lugares del país donde el PP podría estar cogiendo más fuerza: "En el resto de comunidades estamos con posibilidades reales de ganar".

En cuanto a las generales, ha afirmado que "todas las encuestas indican que el PP ganaría unas elecciones generales". "Todas menos una", ha puntualizado, refiriéndose a las encuestas del CIS, a las que ha afeado por estar "patrocinadas con fondos públicos por Pedro Sánchez a través de su amigo Tezanos".

Yolanda Díaz, "la cortina de humo perfecta"

Por otro lado, Tellado también ha subrayado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es "la cortina de humo perfecta" para que Sánchez pueda "hablar de algo que no sea la gestión del Gobierno" y mantenerse en él "cuando pierda las elecciones generales".

En este sentido, ha aseverado que Sumar "no tiene más sentido que alimentar los egos de quien conforma el Gobierno de España", cuya consecuencia es "convertir el bipartito que gobernaba en nuestro país en una especie de tripartito".

"Sumar en realidad debería llamarse dividir", ha manifestado Tellado, ya que el Gobierno nacional "resta" al pensar "solamente en su supervivencia política". "Sumar es un ejercicio de hipocresía política sin precedentes", porque, a su juicio, "aquí nadie suma" con un Gobierno "en la división absoluta".

De este modo, Tellado ha cargado contra Yolanda Díaz, con un proyecto político al que "cada cuatro años cambia de nombre" para "no asumir las consecuencias de su gestión política en la etapa anterior". "Mientras tanto en España no hay nadie al frente del timón", ha agregado tras adelantar que hasta las elecciones generales se van a vivir "seis meses de manual de resistencia para ver si Sánchez consigue seguir gobernando España aun perdiendo las elecciones generales".

Asimismo, ha criticado que Sánchez "está haciendo cuentas", con mayor preocupación "por su propia supervivencia que por los problemas reales de la situación española". Por ello, el vicesecretario del PP ha considerado que es "una lástima" no haber utilizado el decreto de convocatoria de elecciones municipales "para convocar también las elecciones generales" y "ahorrarle al país seis meses de agonía gubernamental".

"Tenemos un presidente que se dedica a patrocinar las ambiciones personales de su vicepresidenta", ha reprochado, cuando "lo que no se entiende a día de hoy" es que "no haya aprovechado la última remodelación del Gobierno para profundizar en una renovación imprescindible". "El ministro Marlaska o la mal llamada ministra de Igualdad no pueden seguir siendo miembros del Gobierno de España", ha sentenciado.