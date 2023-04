Los 6 retos de Yolanda Díaz ahora que ya es candidata: de negociar con Podemos a definir cómo se presentará Sumar a las generales

Han pasado muchos meses hasta que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha deshojado la margarita, pero el pasado domingo la vicepresidenta confirmó que se presentará a las próximas elecciones generales y comenzó a andar un camino que desembocará en los comicios de diciembre. Mientras transita ese camino, no obstante, Díaz tendrá que hacer frente a varios hitos ineludibles para su candidatura: algunos son inmediatos, como decidir qué papel tendrá en la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo, y otros tendrá que enfrentarlos en los próximos meses, como la negociación con Podemos para intentar que los morados se unan a Sumar.

La campaña del 28M

Quizá el primero de los retos a los que tendrá que hacer frente Díaz como candidata a las generales será definir su rol en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del mes que viene. Sumar no concurre a estos comicios, pero sí lo hacen todos los partidos que ya le han prestado apoyo, y también Podemos. Y el problema para Díaz es que, en muchas comunidades, lo harán compitiendo entre sí, por lo que la vicepresidenta tendrá que tener mucho tiento a la hora de participar en actos de campaña.

Los dos territorios donde la división a la izquierda del PSOE amenaza con provocar tiranteces en el proyecto de Díaz son la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana. Ambas son autonomías clave para la izquierda. Y en las dos, Podemos e IU -que se presentarán conjuntamente a las elecciones- se enfrentarán a dos fuerzas que están dentro de Sumar y que, a priori, son más potentes que ellos: Más Madrid y Compromís, que se han negado a pactar una candidatura única con Unidas Podemos. De ahí que Díaz, que ha prometido "ayudar en los lugares donde pueda", tenga que hacer encaje de bolillos para no desairar a ninguno de sus aliados.

La financiación de Sumar

Mientras decide a qué actos acudir durante la campaña del 28M y hasta qué punto se implica en la misma, Díaz tendrá que construir las estructuras de Sumar. Y para ello, el dinero es fundamental. La vicepresidenta, según ha afirmado, busca que su proyecto "no dependa de la banca ni de intereses particulares", y desde que presentó su marca hace unos meses se ha financiado a través de las aportaciones de sus simpatizantes. El domingo, pocas horas después del acto de presentación de su candidatura, Díaz lanzó un vídeo para fomentar las donaciones con el objetivo de llegar, en una primera fase, a 100.000 euros, de los cuáles afirmó que ya ha conseguido la mitad.

La fórmula jurídica

Otra de las tareas que le tocará afrontar a la vicepresidenta en las próximas fechas será la de decidir qué forma jurídica adopta Sumar. Por ahora, la organización es únicamente una asociación, y las asociaciones no pueden presentarse a las elecciones. Para hacerlo, Díaz tiene tres opciones: convertir Sumar en un partido político, conformar una coalición electoral de todos los partidos que la apoyan con la marca de Sumar, o bien hacer lo propio con una agrupación de electores.

La elección de uno u otro modelo puede parecer un asunto jurídico sin mayor importancia, pero lo cierto es que la decisión que finalmente se tome será determinante a la hora de definir cómo funcionará el frente amplio a la izquierda del PSOE. Las tres opciones tienen sus pros y sus contras, aunque la agrupación de electores parece prácticamente descartada porque es la menos ventajosa a nivel económico, entre otras cosas. Si Díaz registra un partido propio se blindaría como líder de una organización y no dependería de aparatos de otros partidos que no controla, pero faltaría a su palabra, ya que lleva meses asegurando que Sumar no será una formación política.

El papel de Podemos

El verdadero elefante en la habitación. Pese a que Díaz haya tratado de restarle importancia esta semana e incluso haya abierto por primera vez la puerta a ir a las elecciones sin ellos, la ausencia de Podemos en el acto de presentación de su candidatura el pasado domingo supone ahora mismo el principal problema al que se enfrenta Sumar. Los morados, hoy por hoy, siguen siendo el principal partido a la izquierda del PSOE, y esta semana han tratado de poner la pelota en el tejado de Díaz asegurando sentirse "preocupados" porque ésta, dicen, no defienda de forma "rotunda" la unidad.

Tras estas diferencias hay dos conflictos: uno para definir el peso de cada actor dentro de Sumar y otro, más de fondo, sobre la hoja de ruta estratégica y política que debe seguir el nuevo proyecto. El primero de ellos es el que más protagonismo ha tenido por el momento, y el lunes pasado Podemos insistió en volver a pedir a Díaz que se comprometa a celebrar primarias en las que puedan votar todos los ciudadanos, una petición que la vicepresidenta rechaza argumentando que quiere definir con todo el resto de los partidos el modelo de elección de listas. "No es verdad que tengamos diferencias en torno a las primarias, desde el principio lo he dicho", espetó.

El modelo de primarias

Lo cierto es que Díaz, efectivamente, se ha comprometido desde hace meses a celebrar primarias. El quid de la cuestión son los detalles de las mismas: cuántas urnas habrá para votar, si serán físicas o virtuales o qué sistema electoral se utiliza son asuntos que pueden hacer variar enormemente el resultado final y, por tanto, la composición de las listas. Podemos sigue exigiendo que la líder de Sumar firme con ellos un documento en el que se comprometa a celebrar primarias "abiertas", esto es, con un censo de nueva creación en el que pueda inscribirse cualquier ciudadano. Y ella, por el momento, se ha negado.

El entorno de Díaz explica que, si se ha resistido a firmar hasta ahora ese compromiso de celebrar primarias abiertas es porque esa decisión no puede tomarla solo con Podemos, sino que en ella deben participar todas las formaciones que aspira a congregar en torno a Sumar. Podemos, no obstante, no rechaza a que Díaz firme ese mismo compromiso con todos los partidos. Pero en la dirección morada cunde otra sospecha: que Díaz ha pactado ceder ciertos puestos en las listas a formaciones como Más País, Compromís o Chunta y eso le impide celebrar unas primarias en las que todos los partidos compitan entre sí y en las que, por tanto, el resultado sería más impredecible.

El "proyecto de país"

Más allá de la construcción de la estructura de Sumar, aún en pañales, la vicepresidenta tiene mucho más avanzada la elaboración de su programa electoral, que Díaz llama "proyecto de país para una década". Programáticamente se esperan pocas sorpresas, ya que la propia líder de Sumar ha afirmado que todas las organizaciones a la izquierda del PSOE están muy próximas ideológicamente unas a otras. No obstante, para elaborar el documento Díaz puso en marcha el pasado septiembre 35 grupos de trabajo divididos por temáticas y liderados por figuras como el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, la activista ecologista Yayo Herrero, o el filósofo César Rendueles, así como el jurista laboralista Fernando Salinas, exintegrante del CGPJ.