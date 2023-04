Los 'Supervivientes' se posicionan con su nominado favorito y Asraf se rompe: "Algo habré hecho mal"

Asraf Beno, Raquel Mosquera y Alma Bollo eran los tres concursantes nominados que se jugaban su expulsión durante la gala del jueves. Antes de dar el nombre definitivo, el resto de Supervivientes tuvo que posicionarse con su nominado favorito.

"Tenéis que sentaros tras el concursante que queréis que se quede", les advirtió Jorge Javier Vázquez. Alma Bollo fue la nominada con más apoyo. Arelys, Jonan, Manuel, Bosco, Yaiza, Ginés, Katerina y Diego se posicionaron con ella.

Por su parte, Raquel Mosquera sólo contó con el apoyo de Raquel Arias: "Sé que quiere seguir luchando con fuerza y seguir aquí". Otro apoyo más tuvo Asraf Beno, aunque no fue suficiente para él.

Adara Molinero se posicionó con Beno por la gran amistad que les une. "No me gusta esta situación. Algo habré hecho mal para que nadie más esté conmigo", señaló entre lágrimas el Superviviente.

"Me produce tristeza porque cuesta mucho socializar", continuó explicando. "¡Pues me tienes a mí!", le animó Adara con alegría. "También me sentía mal cuando me elegían el último, pero mira a donde he llegado", le animó Jorge Javier desde el plató.

Pese a todo, el joven se salvó de la expulsión. Al igual que Alma Bollo. Raquel Mosquera fue la expulsada de la noche: "Estoy agradecida al público que me apoya y me quiere". Además agradeció al equipo por darle la segunda oportunidad de participar en otra edición de Supervivientes.