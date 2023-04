El presentador y meteorólogo Martín Barreiro reaparece tras su operación: "¡Todo ha salido bien!"

El hombre del tiempo de La 1, Martín Barreiro, llevaba desde el pasado febrero alejado de la pantalla, donde solía ofrecer la información del tiempo tras los telediarios de La 1.

El motivo: estaba aquejado de una hernia discal que le impedía trabajar y le resultaba muy incapacitante. "Intentando no caer en el desánimo. Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me van a operar. ¡Os echo de menos!", decía en sus redes sociales para explicar su situación y ausencia.

Al poco, ponía al día a sus seguidores, con buenas noticias. "Muchas gracias por todos los mensajes de ánimo y de apoyo. Estoy abrumado e ilusionado", decía.

"Además, tengo buenas noticias: los expertos consideran, teniendo en cuenta las pruebas que me he estado haciendo, que la operación puede esperar, por ahora. Estoy haciendo rehabilitación", aseguraba por entonces.

Ya estoy operado!!!

Todo ha salido bien!!!

Gracias ❤️‍🩹 pic.twitter.com/vhpuHh6Xwl — Martín Barreiro (@mbarreiro_tve) April 5, 2023

Sin embargo, finalmente sí fue necesaria una intervención, a la que se ha sometido ya y de la que ha salido contento y con visos de recuperarse por completo. "¡Ya estoy operado! ¡Todo ha salido bien!", decía el presentador este miércoles, desde la cama del hospital.