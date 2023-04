Por segunda semana consecutiva, Ana Obregón está en el foco de los medios del corazón: este miércoles, ¡Hola! ha anunciado que Ana Sandra, la niña nacida por gestación subrogada, es hija de Aless Lequio y, por lo tanto, es la nieta biológica de la actriz, pese a que está registrada legalmente como su madre en Estados Unidos.

Las dos portadas en la famosa revista sobre este caso ha disparado diversas especulaciones sobre el precio de las exclusivas, y Antonio Montero ha hablado de una cuantiosa cifra en Sálvame.

"Yo la información que tengo es que es un millón de euros", ha lanzado el colaborador. Tal cantidad ha sorprendido a sus compañeros. "Un millón de euros que ella donará a la fundación de su hijo, ¿no?", ha preguntado entonces Terelu Campos.

No obstante, Montero ha aclarado que "ella no ha dicho eso". "En la revista dice que dona lo del libro, no lo de la exclusiva", ha matizado el paparazzi.

Por otro lado, Belén Esteban se ha mostrado escéptica con la cantidad que compartía el periodista: "Yo digo que es muchísimo menos". Por su parte, Kiko Hernández ha comentado que podría haber sido un millón por las dos portadas.