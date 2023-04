Cuánto me quedaría de pensión con 16 años cotizados

Uno de los requisitos fundamentales para acceder a la pensión contributiva de jubilación es haber cotizado, como mínimo, durante 15 años a la Seguridad Social, esto es, 5.475 días. Este 2023, para poder cobrar la pensión íntegra, se deben haber cumplido 66 años y cuatro meses de edad, o bien, 65 años y haber cotizado 37 años y nueve meses. "La edad y años de cotización exigibles van aumentando transitoriamente hasta el año 2027. A partir de ese año, se exigirán 67 años o 65 si se acreditan 38 años y 6 meses de cotización", detallan en el organismo público.

Existen determinados casos en los que una persona puede acceder a la jubilación y cobrar una pensión contributiva antes de este periodo, como la jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria, la jubilación parcial o en el caso de la incapacidad permanente, entre otros. No obstante, al no alcanzar los años cotizados necesarios, no podrán cobrar el 100% de la pensión contributiva.

Cómo calcular la pensión

Una persona que únicamente haya cotizado por un periodo de 16 años a lo largo de su vida laboral sí tiene derecho a percibir esta prestación, aunque la cuantía será inferior y se calculará según el importe de la base reguladora. Según explica la Seguridad Social, si se cotizan los 15 años obligatorios para poder acceder a la pensión, se tiene derecho a un importe de la pensión que corresponde al 50% de la base reguladora.

La cuantía se determina "aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados" y, si es el caso, "el porcentaje adicional por prolongación de la vida laboral, cuando se acceda a la jubilación con una edad superior a la ordinaria vigente". De esta manera, "la escala comienza con el 50% a los 15 años cotizados, aumentando a partir del siguiente año un 0,21% por cada mes adicional de cotización, entre los meses 1 y 49, y un 0,19%, para los siguientes", añaden.

La Seguridad Social dispone de un simulador en su sede electrónica que permite a cualquier ciudadano simular la edad con la que se puede jubilar y la cuantía aproximada, teniendo en cuenta las cotizaciones hasta la fecha. Se puede acceder a través de este enlace mediante cl@ve permanente, cl@ve PIN, vía SMS, certificado electrónico o DNI digital.