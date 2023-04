Arcángel Flamenco: "Donde se puede razonar hay sitio para llegar a acuerdos comunes"

El arte y el flamenco corren por su sangre desde pequeño. Francisco José Arcángel Ramos, conocido artísticamente como Arcángel, es un cantautor procedente de Huelva que, desde 1998, no ha parado de crear. En su último disco, Hereje, ha querido reinventarse y apostar por una manera diferente de hacer música con nuevos sonidos.

¿Qué significa para usted este término?Creo que se establecen unas situaciones muy injustas hoy en día por esta expectación y polarización en la que vivimos, que te estigmatizan hasta el punto de que en temas que son candentes uno llega a omitir su opinión, algo que considero como un retroceso absoluto. Ahora más que nunca tenemos que ser capaces de poder expresarnos libremente y de que cada uno piense lo que quiera, siempre que se haga de dentro del respeto. Eso ocurre en la vida y obviamente ocurre en la música. Cuando alguien intenta hacer una incursión en otro género que no es el suyo, te puedes llegar a sentir un hereje. Por ello, cada uno se tiene que situar en esa libertad expresiva y artística y reclamar ese punto de partida que debe ser común, donde la gente comparta cosas y no haya confrontación.

Entonces, ¿se considera un hereje?Sí, creo que estoy practicando una herejía continúa. Hay muchos temas muy espinosos, como son la política, la violencia de género, el sexo, la tauromaquia, el feminismo... temas en los que a mí me encanta tener la posibilidad de dialogar y de llegar a un acuerdo, pero parece que casi nunca es posible porque es o conmigo o contra mí. No creo que el ser humano tenga que estar instalado en el centro para no molestar a nadie. En el centro hay que estar, pero porque tú creas que es el equilibrio de la balanza, no por la comodidad de quedar bien con todo el mundo. Hay que mojarse, tener un compromiso con la sociedad y hacer y decir cosas en el sentido que uno crea que está su verdad.

Dice que "encontrar músicos de otro género y entenderse a la primera no es nada fácil" y este disco lo ha compuesto con artistas muy dispares entre sí.Lo difícil no ha sido combinarse con otros géneros porque lo que hicimos fue crear un denominador común para unir todas estas piezas. Lo bueno ha sido que todos y cada uno de ellos han aceptado las sugerencias y han estado abiertos a que cambiemos algunas cosas, no hemos sido inquisidores. Desde fuera puede parecer que ha sido todo más complejo, y su parte de complejidad ha tenido porque nos pilló la pandemia y era un disco que teníamos claro que no se podía hacer a través de una pantalla porque era más de sensaciones, de encontrar el arreglo adecuado de cada canción, de ver por dónde tirarlas, de cómo interpretarlas... Lo que sí teníamos claro es que el disco debía tener una estética común y que todos nos sintiésemos cómodos.



¿Qué ha aprendido con este proyecto?El aprendizaje mayor es que te encuentras a personas maravillosas que viven para el arte y que lo que más les importa es que este aflore y que las cuestiones comerciales queden en un segundo plano. Se puede dialogar desde el respeto con otros muchos géneros y utilizando herramientas y sonidos que a ti jamás se te habrían pasado por la cabeza. Por ello, lo que he aprendido es que hay que abrirse al mundo. Si por eso practicamos una herejía, bendita sea.

En estos tiempos en los que la música se lanza de manera masiva, rápida y con muchos arreglos de sonido, ¿considera que se está desprestigiando?Creo que darle a la música ese carácter de inmediatez, desde luego, no es beneficioso. Si la música es buena viene para quedarse, no para ser consumida en diez minutos y que mañana te estén bombardeando con otra cosa y te olvides. Luego están las cuestiones técnicas, que creo que son un avance para la música, pero, si se usan mal, suponen un deterioro y un desprestigio. Es cierto que puedes usar una herramienta que te ayude a que te lo haga más fácil, pero esto no se puede convertir en tu único discurso. Afortunadamente, tenemos la música en directo, que es el reducto donde los que son buenos músicos lo demuestran. Además de que creo que existe esa selección natural que hace que cada uno tenga el sitio que tiene que tener en la industria.

En una entrevista para Despierta Andalucía dijo que le daba "miedo defraudar al arte".Así es. Lo que jamás me permitiría es fallar a lo que me hace vivir, que es el arte de la música. Se falla al arte cuando se le pierde la ilusión y el respeto. Parto de la premisa de que todos intentamos hacerlo lo mejor que podemos, pero el punto de partida nunca puede ser, o al menos para mí, el mero interés comercial. Eso me parece que es defraudar al arte, que es no tomárselo en serio y que, aunque no se puede ni se debe renunciar, evidentemente, a la dotación económica, puesto que cobras por tu trabajo como todo hijo de vecino, para mí solamente buscar el éxito comercial como alimento de ego, no me interesa.

Ganó el Premio Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca en 2018, premio que comparte con Paco de Lucía o la Niña Pastori, entre otros. ¿Cómo ha evolucionado el flamenco de aquella época hasta ahora?Lo ha hecho en la presencia y el prestigio, que siempre lo ha tenido, pero ahora es más reconocido. Creo que esto va de la mano de la evolución vital. El arte lo hacen las personas y las personas, para comunicarnos, tenemos que estar medianamente actualizados porque si no, no podríamos seguir una conversación y estaríamos anclados en una época que no pertenece a la de ahora. Con esto quiero decir que el flamenco ha evolucionado incorporando sonidos que, a priori, parecían totalmente lejanos él. De todas maneras, creo que al flamenco le vendría bien, tal y como pasa en la música clásica o en el arte, comenzar a nombrar las cosas por su nombre. En la música clásica está la propiamente dicha y la música contemporánea y en el arte nos encontramos con el Barroco, el Romanticismo, el Neoclásico, el Gótico... pues, por qué no en el flamenco hacer una división en el que el tradicional quede aclarado y, a partir de ahí, se determine el flamenco moderno o el contemporáneo. Así nos evitaríamos este debate tedioso de la 'pureza' del flamenco, porque cada uno tiene el derecho de evolucionar hacia donde quiera.

Rosalía o C Tangana están entre los artistas que han llevado el flamenco a lo 'mainstream'...En este caso sí haría una distinción aparte del flamenco. Creo que alguien se debe considerar dentro de un género cuando la mayoría de lo que de lo que ha hecho en su carrera está relacionado. Igualmente, eso no debe provocar un rechazo por ninguna de las partes. El flamenco no se debe molestar porque Rosalía o C. Tangana hagan lo que hacen, ni Rosalía y C. Tangana se pueden molestar porque el flamenco no los entienda dentro de su seno. Para mí son dos mundos totalmente diferentes. Ellos no son cantaores de flamenco, de la misma manera que yo no soy cantante de pop. Las etiquetas es algo que la sociedad rechaza mucho, y yo incluido, pero rechazo las que suponen un estigma, las que son aclaratorias, las aplaudo. En el mundo artístico son muy rechazadas, pero, a veces, aclaran. Con lo cual, creo que ese ámbito de convivencia es el justo, pero afirmar que ellos parten del flamenco lo considero erróneo.

En ocasiones utiliza sus redes sociales para reflexionar. En Twitter ha expresado que "hay que saber irse, abandonar el barco sin hundirlo". ¿Ha tenido que renunciar a algo en su trayectoria profesional?Realmente no he tenido que renunciar a casi nada porque soy una persona con unos planteamientos muy sencillos. Esta reflexión obedece a que en la vida te van sucediendo pequeñas fricciones que tienes que saber solventar con elegancia. Soy una persona con convicciones bastante marcadas y no cuestión de orgullo, porque creo que el orgullo no sirve de nada. Pero sí que creo en que el camino que cada uno inicia, si nos circunscribimos al mundo artístico, tiene que ser el camino que te acompañe, es decir, tú ya pones la primera baliza y tienes que seguir la senda. No me gusta la gente que varía su discurso dependiendo del interés ni de la cabezonería, ya que creo que en el terreno de juego está la razón, que nadie la tiene al cien por cien, pero donde se puede razonar hay sitio para llegar a acuerdos comunes.



Hay que saber marcharse, saber que las expectativas son como el humo: intuyes que viene de un fuego pero ese fuego no se ve. Nadie gana en las despedidas porque ninguna victoria es más triste que decir adiós a un hogar. — Arcángel Flamenco (@Arcangel_Flamen) March 21, 2023

También apunta que "las expectativas son como el humo: intuyes que viene de un fuego, pero ese fuego no se ve". ¿En qué se basa?Las expectativas son muy compartidas y nunca dependen de uno. Tú las pones, pero, que se cumplan, pues vete tú a saber (risas). Al igual que el humo, tú lo ves y es muy denso, pero sabes que en algún momento desaparece. Es por eso que las expectativas tienen que ser alcanzables porque nos venden mucho. Hay que marcarse objetivos a corto, medio y largo plazo, pero que puedas llegar. Porque claro, a largo plazo yo me puedo marcar el objetivo de 'voy a ser el rey de España' y sé que nunca lo voy a llegar a ser. Últimamente, la convivencia se está basando en crear expectativas con las que se sabe de primera mano que no se van a cumplir, pero sobre todo porque creo que estamos yendo mucho a lo específico y no a la norma. Estamos en una sociedad que tiene que legislar, regular, atender y consensuar con la norma sin dejar de dar respuesta a lo específico, pero no al contrario, porque cuando te das cuenta, dices 'si yo creía que iba a ser la hostia' y al final, lo que pasa, es que eres tú el que se da esa hostia.