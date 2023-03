Entrevista

De Joaquín Cortés se dice que es muchas cosas: un gitano universal, un cisne moscovita, un seductor italiano. Pero él se limita a verse como un niño eterno que se desvive por lo que descubre entre taconeo y taconeo. Número uno de la danza española en el mundo, el bailaor y coreógrafo cordobés presenta ahora su gira Esencia, un proyecto que impulsó en el año 2018 y que se vio interrumpido, primero, a causa de una lesión; y después, por la crisis sanitaria con la llegada de la COVID-19.

Y después de cuatro años... Esencia ya está aquí, por fin.Estoy muy feliz de volver, tengo muchas ganas. Ahora que por fin parece que se acaba la pandemia, estamos pudiendo recuperar definitivamente nuestra vida profesional. Todo se paralizó, y el sector de la cultura fue uno de los más afectados, así que quiero encontrarme ya con mi público.

En 2020 ya habló con 20minutos con motivo de su gira, que después no se pudo presentar. ¿Ha cambiado algo del concepto que tenía pensado?Sí, la idea ha evolucionado. En este tiempo ha habido una serie de modificaciones en la idea inicial que no alteran la esencia del espectáculo, sino que lo hacen mejor. Eso me hace sentir vivo como creativo.

¿Y qué se verá en sus espectáculos?Esencia es un musical con el sello de Joaquín Cortés. Tiene una banda de músicos en vivo, bailarines y actuaciones musicales. Se mezclan varios estilos de danza con la base del flamenco, que son mis raíces por ser gitano. Y en la vertiente musical se mezclan la música flamenca con distintos estilos de música clásica, como son la latina y árabe, el jazz… En Esencia dialoga con ese niño que tuvo que sortear tantos baches para llegar alto. ¿Se lo debía?Yo diría que sí. Por suerte, ese niño no se ha ido: sigue aquí, y ojalá no se vaya nunca. El día que lo haga, la creatividad ya no estará. Mi motor es el niño que fui; el que soñaba con volar y que terminó haciéndolo por todo el mundo.

¿Cómo es ese niño?Es un niño con ganas de disfrutar. Bailar es mi pasión. Me desnudo en cuerpo y alma cuando subo al escenario. Es mi forma de vida, mi trabajo, pero me apasiona tanto que no lo veo como tal.



"Mi motor es el niño que fui; el que soñaba con volar y que terminó haciéndolo por todo el mundo"

Joaquín Cortés JORGE PARÍS

¿Cómo sienta poder afirmar algo así con tanta tranquilidad?Muy bien, pero porque me considero un hombre afortunado. Negar que soy un hombre con suerte sería tirar piedras sobre mi propio tejado. Hago lo que me gusta y eso me ha permitido conocer otros países, culturas… No se le puede pedir más a la vida.

Cuando se enfundó en una falda le llovieron las críticas, pero las esquivó. ¿Para ser un buen artista hay que ser un poco escéptico?Siempre he sido un rebelde con causa, especialmente cuando empecé. Y lo sigo siendo. Cuando tenía 20 años quería hacer cosas sin intentar crear polémica, sin provocar, solo porque me gustaban. El arte es ambiguo y, por lo tanto, la danza también. De hecho, usted dice que la danza "no es ni masculina ni femenina".En mis obras siempre ha habido una mezcla de todo. Cuando me ponía una falda, siempre lo hacía porque los gitanos, que venimos de la India, las llevábamos. Es por una cuestión cultural. Si me ponía una bata de cola, homenajeaba a la España profunda. Había quien decía '¿pero ahora qué hace este niño?'. Creaba polémica entre la gente ortodoxa y clásica, pero ahora, 30 años después, la gente se pone faldas porque está de moda. Supongo que fui un adelantado de mi tiempo. ¿Cómo se relaciona con el purismo?Ni bien ni mal. Yo cuento mi historia como quiero, y habrá gente que la apoye y otra que no. Pero esto es como lo que decía el poeta alemán Hermann Hesse: la naturaleza tiene 20.000 colores y nos empeñamos en reducir la escala al 20. Gustaré más o menos, pero lo importante es que haya diversidad, muchos colores.

"Negar que soy un hombre con suerte sería tirar piedras sobre mi propio tejado"

Joaquín Cortés JORGE PARÍS