Yolanda Basteiro: "Marcar la X solidaria no cuesta nada: si sale negativa no te devuelven más y si sale positiva no vas a pagar más"

Las ONG recuerdan a los contribuyentes de cara a la próxima campaña de la Renta que marcar la X para Fines Sociales no supone perder dinero de la devolución ni pagar más a Hacienda, simplemente otorga el poder de decidir una pequeña cantidad de los impuestos vaya para programas que buscan paliar la desigualdad y ayudar a los más vulnerables. Lo explica la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Basteiro.

Solo 1 de cada 2 contribuyentes (53%) marca la casilla de fines sociales, la X solidaria, ¿por qué no marca el resto?Bueno ahí (47%) incluimos tanto la gente que no marca ninguna casilla como las personas que marcan solo la de la Iglesia. Desconocemos las razones. Quizás es por desconocimiento, por creer que si marcas la X solidaria te va a costar más dinero, cuando es todo lo contrario: marcar la casilla 106 no cuesta nada. Si te sale negativa no te van a devolver más dinero y si te sale positiva no vas a pagar más. Ese 0,7% de tus impuestos se lo queda Hacienda y es Hacienda quién decide dónde aplica ese dinero. Y perdemos la posibilidad de decidir que esa pequeña parte de nuestros impuestos vaya destinada a las personas más vulnerables y que más lo necesitan, sobre todo ahora que estamos en una crisis económica continua, con una guerra de fondo y cada vez mayores costes de energía.

Además, creemos que los que marcan solo la X de la Iglesia, quizá desconozcan que marcando las dos no dividen su ayuda, sino que la duplican. Y el 1,4% de sus impuestos va a la solidaridad y a apoyar a colectivos que más lo necesitan.