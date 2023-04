Fresita, ganadora de 'Gran Hermano 5', sobre sus proyectos profesionales: "Hace diez años que quiero ir a Supervivientes"

Nuria Yáñez, conocida mediáticamente como 'Fresita', saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 5. La catalana ganó esta edición gracias a su espontaneidad, con la que conquistó a los espectadores.

Con el tiempo se fue alejando del foco mediático aunque no de los medios de comunicación, pues tiene su propio magacín radiofónico, Cuéntaselo a Nuria, y colabora para el programa televisivo de Toni Rivera.

Así lo ha contado para la revista Pronto, donde también ha asegurado que le encantaría volver a estar delante de las cámaras en cualquier concurso o programa que le ofrezcan, puesto que se considera "autodidacta" y "amante del espectáculo".

De hecho, ella tiene su propia petición: "Hace diez años que quiero ir a Supervivientes". La procedente de Barcelona ha confesado al medio citado que lamentablemente no la llaman de este reality porque no tiene el "perfil". "Dicen que no soy suficientemente polémica y Yola Berrocal, que es mi representante, está luchando para conseguirlo", apunta.

Sobre su vida personal, Fresita comenta que, con el paso de los años, se ha vuelto "más desconfiada y arisca" pero sigue siendo "una romántica y soñadora", pues fue gracias a este perfil con el que siguió ganarse a la audiencia. "La gente sigue teniéndome mucho cariño y con eso me quedo", asegura.

Por último, ha querido ofrecer una pincelada sobre su relación con Tony, su "amor de juventud": "Desde hace seis años mantengo una relación con él y tenemos planes de boda". "Tanto que lloré en Gran Hermano por Nico, el italiano, y ahora estoy con un catalán", concluye entre risas.