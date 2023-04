Toñi Moreno critica "la indecencia" de los que cuestionan a Ana Obregón como madre

La maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón no ha dejado a nadie indiferente. Muchos son los que han opinado sobre el tema. Anónimos y gente conocida de la televisión han mostrado su apoyo o su postura en contra de la decisión de la actriz de ser madre a los 68 años utilizando la opción de un vientre de alquiler.

Entre las primeras se ha situado Toñi Moreno, que este domingo opinó, y de forma muy clara, sobre los comentarios que se han vertido de la actriz. "Aparte de las opiniones, que, por supuesto, cada uno en su casa puede opinar lo que quiera, porque para eso estamos, yo creo que durante la semana se han dicho barbaridades sobre Ana García Obregón, en terrenos en los que ella no tiene nada que demostrar", empezó diciendo la presentadora.

"Su decisión es absolutamente privada", dice sobre la maternidad de la también bióloga. "Puedes estar de acuerdo o no, pero lo de cuestionarla como madre a mí me ha parecido indecente. Esta mujer no tiene nada que demostrar como madre. Ya demostró todo con Álex. Va a ser una madre extraordinaria, ya lo sabemos", afirmó, rotunda.

Además, Moreno puso su propio ejemplo como madre. "Yo, que he sido madre con 46 años, cuando vi la portada me puse las manos en la cabeza. Siempre le recomiendo a todo el mundo que tenga los hijos a los 20, porque yo no puedo más con la vida. Los hijos hay que tenerlos jóvenes, pero, dicho esto, ella ha decidido tenerlo ahora". "Va a ser una madre estupenda", reiteró.

Del tema también habló una de las invitadas, Marta Sánchez. "Yo a Anita la adoro. Creo que es un ejemplo de mujer y todos conocemos desde su juventud cómo es. Se está cuestionado más que nada el tema de que tiene una edad para ser madre", arrancó en su opinión.

"¿68 años? Pues ponle que... no sé, eso es un decir, pero su hija, Ana, tendrá como poco 15-20 años. ¿Cuántos niños se queda huérfanos a esa edad y siguen su vida y teniendo un camino, una felicidad, una familia?", se preguntaba. "Es muy arriesgado juzgar a Ana por esto. En España somos muy dados a juzgar sin saber las circunstancias de las personas. Nos lanzamos a decir cosas sin tener información. Ana se merece ser feliz, porque yo la veo jovencísima", aseguró la cantante.