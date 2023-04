Chris Hemsworth ya tiene pensadas las medidas que va a tomar tras conocer su predisposición a sufrir Alzhéimer

En septiembre, Chris Hemsworth cumplirá 40 años. Y para ese entonces lo más probable es que ya esté llevando a cabo una "desaceleración" de su ritmo de trabajo para poder pasar más tiempo con su familia, en especial con su esposa, Elsa Pataky, y sus tres hijos: India, que en mayo solará 11 velas, y los mellizos Tristan y Sasha, de nueve. Sobre todo, porque sabe que tiene una predisposición genética a sufrir Alzhéimer.

El intérprete de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel lo descubría recientemente, mientras rodaba una docuserie para National Geographic y Disney+ titulada Sin límites. Tras ello, y aunque no contempla el retirarse de la actuación, sí que planea reducir su ritmo de trabajo en Hollywood, dado que él vive en Australia.

Según una fuente cercana al actor ha contado al portal norteamericano Page Six, "[Chris] no se plantea aceptar demasiados papeles debido a que se enteró de su alto riesgo de padecer Alzhéimer". Aunque, eso sí, está dispuesto a acabar los cuatro siguientes compromisos que cuyo contrato ya tenía firmados.

Estos son, por un lado, las promociones mundiales de Tyler Rake 2, secuela de uno de sus grandes éxitos para Netflix, y Furiosa, precuela de Mad Max: Furia en la carretera centrada en el personaje de Charlize Theron —que ahora encarna Anya Taylor-Joy—, y por el otro los rodajes de una próxima secuela de Vengadores y un biopic aún sin título sobre la vida del icónico luchador de wrestling Hulk Hogan.

En una entrevista que concedía el propio Chris Hemsworth a la revista Vanity Fair enfatizó que lo que le habían dicho los doctores no era un diagnóstico, sino que, según los estudios, tendría entre ocho y 10 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad que la mayoría de las personas, razón por la que ha estado estudiando al detalle los resultados de sus pruebas, sin que por ello haya hablado de retirarse "de ninguna manera".

"A la mayoría de nosotros nos gusta evitar hablar sobre la muerte. Cuando de repente me dijeron que había algunos indicadores importantes apuntando a lo que me puede suceder, la realidad se me hundió", explicaba el actor, que añadía que es entonces cuando has de afrontar "tu propia mortalidad".

"He estado completando aquellas cosas para las que ya había firmado un contrato. Entre mis ideas está la de planear tener una buena cantidad de tiempo libre para simplemente, simplificando, estar con los niños y estar con mi esposa", finalizaba.