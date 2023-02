Elsa Pataky desvela los secretos de sus 12 años de matrimonio con Chris Hemsworth y lo que más le gusta de él: "Soy menos cabezota"

Elsa Pataky ha repasado su día a día en Australia, donde reside junto a su marido, Chris Hemsworth, y los hijos que tiene con el actor. La intérprete española ha dado una entrevista a ¡Hola! en la que aclara, además, si su chico ha dejado el cine.

"Chris no se ha retirado. ¿Por qué va a dejar de trabajar, si es su pasión y lo que más le gusta en el mundo?", se pregunta, negando la retirada que aseguran mucho medios. "Lo liaron. Queda Chris Hemsworth", anuncia.

"Llevaba un año y medio sin descanso y quería estar con su familia", señala Elsa, que niega también que el intérprete se haya tomado un año sabático. "Unos meses. Digamos que entre un proyecto y otro pasaban antes 2 o 3 meses, y ahora ha decidido pasar como medio año tranquilo, sin ninguno. A vece estas cosas pasan en nuestra profesión".

Sobre el diagnóstico, indica: "Cuando le dijeron que tiene más posibilidades de padecer Alzheimer, al principio, evidentemente, te asustas un poco, pero reaccioné entendiendo que no tiene por qué pasar".

Sobre los secretos de sus 12 años de matrimonio, Pataky desvela: "He aprendido a ser menos cabezota. A frenar esa pasión latina y decirme: '¡Que no salga ahora!'. A relajarme y a conocer a mi marido", admite la intérprete, que revela que no han pasado juntos San Valentín por encontrarse ella en España y él en Australia.

"En mi casa los 'te quiero' se oyen continuamente", desvela. "Mis hijos lo han aprendido de Chris y de mí. Hasta por mensaje nos lo decimos un par de veces al día, aunque no hablemos".

Además, desvela qué es lo que más le gusta de su chico: "De su físico, su cara. Es muy guapo y muy atractivo. De su personalidad, su sentido del humor".