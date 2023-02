Tamara Falcó habla de su embarazo: "No me queda más remedio que quedarme pronto"

Tamara Falcó ha hablado por fin de su embarazo. La celebrity, que reapareció hace unos días junto a su chico, Íñigo Onieva, en el desfile de la firma con la que colabora, respondió a la revista Diez Minutos sobre sus planes de vida junto al empresario.

La colaboradora confesó que estaba "nerviosa" y "estresada" ante su próximo compromiso de boda, aunque también "muy mocionada". "Íñigo está muy involucrado y me quiere sacar cómo va a ser el vestido de novia, que todavía no sé si llevaré uno o dos".

Sobre su reconciliación, dijo: "Mi madre se quedó muy sorprendida, y también mis amigos. Me decía que tenía que darles más tiempo, porque ellos solo veían la parte negativa de la relación. Pero yo en Año Nuevo me di cuenta de cosas y de los sacrificios que Íñigo había hecho. Ahora ya no trabaja en la noche".

Respecto a quedarse embarazada, preguntada por si va a ser pronto, señaló: "¡No me queda otra!".

Después de acompañar a Tamara Falcó a esta presentación y de acudir al cumpleaños de Isabel Preysler, Onieva no dudó este lunes en acompañar a su madre, Carolina Molas, en su 54.º aniversario.

Íñigo y su hermana Alejandra se dejaron ver disfrutando al lado de su progenitora en un selecto restaurante de Madrid en el que disfrutaron de una cena a la altura.

El diseñador de coches publicó en sus stories algunas fotografías de los platos que degustaron, mientras su hermana compartió retrato de su madre en el que esta aparecía luciendo un elegante vestido rojo con la espalda descubierta.

Por su parte, la marquesa de Griñón no publicó ningún post, por lo que es posible que no estuviera en la velada. Asimismo, tras la reconciliación con su prometido, ambos han demostrado poder pasar rato de calidad con sus respectivas familias.