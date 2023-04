Carlos 'El Yoyas' lleva más de tres meses prófugo de la ley. Fayna Bethencourt, su expareja, denunció a Carlos tras amenazarle a ella y a toda su familia, además de por los delitos de agresión brutales hacia la joven.

Hace unas semanas, según una información que le llegó a Saúl Ortiz en Fiesta, la detención de Carlos Navarro "podría ser inminente". "Han cercado muy estrechamente el sitio en el que se encuentra", aseguró el también colaborador de 20minutos. "Esta noticia la quiero poner en cuarentena, pero espero y deseo, por el bien de Fayna y su familia, que esta noticia sea cierta y este miserable, este torturador, acabe en prisión por muchos años", añadió Saúl.

Sin embargo, esa noticia todavía no se ha producido, algo que habría acabado pasando factura a la canaria, que, según el mismo periodista, que tiene contacto directo con ella, ha tomado una drástica decisión.

Según el colaborador, Fayna, sobrepasada, habría decidido dar un paso atrás y del foco mediático. "Lo que está pasando está empezando a pasarle factura y me ha explicado que lo está pasando francamente mal, que la idea de creer que su torturador está escondido en una casa y no poder hacer nada para detenerle le ha provocado un bajón anímico como hacía tiempo que no sentía", señaló en Fiesta Saúl, después de hablar por teléfono con la propia Fayna.

Por lo que contó el periodista, la decisión de Fayna sería la de "no estar tan presente en los medios de comunicación y así no interferir, en la medida de lo posible, en las labores de las fuerzas del orden".

"Manda narices que sea la víctima la que tenga que sentirse así y dar un paso atrás", reaccionaba Emma García, la presentadora del espacio, a esta noticia.