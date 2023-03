Lana del Rey se compromete con el productor musical Evan Winiker

Lana del Rey lleva tiempo queriendo que su última relación no se parezca a las anteriores, sino que se lleve más en secreto, de una manera más íntima, de una forma, sencillamente, duradera. Y parece que ha decidido que sea para toda la vida, puesto que, según han asegurado varias fuentes a la revista Billboard, la cantante y el productor y empresario Evan Winiker se han comprometido.

La artista de 37 años y Winiker, tres años mayor que ella, han sido vistos varias veces juntos en los últimos meses, a pesar de la privacidad que buscaron al principio de su amor, ya fuera asistiendo el pasado mes de septiembre al festival Malibu Chili Cook-Off o una cena que tuvo lugar en el conocido restaurante Pappy and Harriet, en California, donde incluso se fotografiaron con fans.

Pero un pequeño guiño o desliz, como se prefiera, en la alfombra roja de los premios Billboard Women in Music el primero de este marzo puso a la revista y a los seguidores de la autora de Summertime Sadness o Young & Beautiful sobre la pista.

Aquella noche la cantante llevaba un anillo con un diamante en su mano y quedaba la duda sobre si era o no una alianza. Finalmente la respuesta es afirmativa y, aunque no se sabe con certeza cuándo empezaron a salir, sí que demuestra que Lana ha dado con la persona adecuada después de varias relaciones, como con los músicos Jack Donaghue y Clayton Johnson, que no salieron como la artista esperaba.

Evan Winiker, socio de la empresa de management y representación Range Media, que gestiona entre otros talentos a Skyler Stonestreet, Walk Off the Earth, Disco Biscuits, MAX o Daya, también es músico y ha colaborado con bandas como The Fray o Silversun Pickups con aquella en la que tocaba, Silver train, en la que coincidió con Jack Antonoff, gran amigo y productor habitual de Lana del Rey en sus últimso trabajos.

Lana Del Rey is engaged to music manager Evan Winiker, @Billboard reports.



Se trata, pues, de un año redondo para Lana, ya que hoy por hoy se encuentra triunfando con su noveno álbum, Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd., con quien está consiguiendo otro número uno en las listas británicas después de los que ya obtuvo con varios de sus anteriores trabajos, como Born to die, Ultraviolence, Lust for Life o Norman Fucking Rockwell!.