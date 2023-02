El padre de Lana del Rey, Rob Grant, anuncia que va a sacar su álbum debut

Si hace poco el debate en la industria estadounidense del entretenimiento era acerca de los nepobabies, esas estrellas de hoy que, aunque nadie dude de su esfuerzo, nacieron privilegiados por unos padres que ya eran parte importante de dicha industria, ahora se puede dar el caso contrario: los nepodaddies. Al menos, así han bautizado el hecho de que, de repente, el padre de Lana del Rey haya anunciado que va a lanzar su álbum debut.

Este pasado jueves, Rob Grant daba a conocer que había firmado con Decca Records para lanzar el próximo 9 de junio su primer disco, al que ha titulado Lost at Sea [Perdido en el mar], mostrando su portada, una fotografía suya en blanco y engro, rodeado de gaviotas, y explicando que será una recopilación de sus canciones para piano.

Grant es definido en la propia nota de prensa como un "artista accidental", para poco después especificar que "nunca recibió clase alguna de ningún instrumento en su vida", así como "ningún tipo de formación musical formal en absoluto". Eso sí, según la discográfica "cuando se sienta al piano, sucede algo mágico".

Ya se sabe que el álbum constará de 14 canciones, la primera de las cuales y single del disco, Setting Sail on a Distant Horizon, veía la luz esta pasada madrugada, afirmando Grant que se trata de una canción sobre la "felicidad y la libertad" que sentía navegando en su barco Erewhon.

Asimismo, el comunicado daba a conocer que la propia Lana del Rey ha colaborado con su padre en un par de temas: Hollywood Bowl y la homónima Lost at Sea.

Poco antes del anuncio, su propia hija escribía un mensaje en su Instagram: "Esto va a ser el comienzo de algo que o bien hermoso o bien nos puede destrozar a todos… Que la fuerza nos acompañe a todos. Me refiero a que, seamos realistas, él siempre ha sido la estrella".

Además, el propio productor de Lana del Rey -y de Taylor Swift o Lorde-, Jack Antonoff es quien está detrás del álbum. Hay además que añadir que el disco de Lana del Rey que sale este 2023, Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, lo hará el próximo 26 de marzo.