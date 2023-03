La maternidad de Ana Obregón, por gestación subrogada, sigue dando que hablar. Y no solo en los programas del corazón de Telecinco, sino también en los de entretenimiento, informativos e incluso en los de Antena 3. Y El hormiguero no ha sido una excepción, pues en la mesa de actualidad han tratado el tema.

Pablo Motos, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo han hablado sobre el asunto: desde la gestación subrogada hasta la edad a la que ha sido madre, pasando por dar su opinión sobre las críticas que ha recibido. Y, sobre todo ello, también se ha pronunciado Tamara Falcó.

"Lo que ha vivido Ana (con su hijo) es espantoso. No soy madre y no me puedo imaginar el dolor que ha sufrido y lo terriblemente sola que se ha tenido que sentir", comenzó diciendo este jueves. "La puedo llegar a entender y, como bien habéis dicho todos, no la juzgo".

Pero la marquesa de Griñón destacó que, por sus creencias religiosas, le supone un debate interno. "Desde mi punto de vista moral, hay un dilema. Normalmente, para hacer este tipo de tratamientos, tienes que fecundar varios óvulos. La iglesia piensa que el alma, desde el momento de la concepción, está ahí", destacó.

"Muchas veces, lo que se hace con esos óvulos fecundados es descartarlos, congelarlos o darlos para experimentación. Y ahí sí que entra el dilema moral para mí", añadió la hija de Isabel Preysler.

Aun así, quiso defender que, para ella, la edad de Ana Obregón no es un problema y que no duda de que serán muy felices: "Lo importante para una niña es que sea querida y ha demostrado ser una madraza y con ella también lo será".

Sin embargo, Tamara Falcó entró a debatir la perspectiva de las mujeres a las que pagan para gestar. "Hasta qué punto, utilizar el cuerpo de alguien es correcto", opinó. "La mayoría de las mujeres que hacen esto están en una situación muy precaria, ninguno de esta habitación lo haría. Entonces, pensado así, es distinto".