Tamara Falcó, en 'El Hormiguero': "He de reconocer que a mí siempre me ha gustado ser famosa"

Tras la entrevista este jueves a la influencer venezolana Lele Pons y al cantante puertorriqueño Guaynaa en El Hormiguero (presentaron el disco Capitulaciones), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El presentador comentó: "Hablemos de una cosa, todos aquí hemos sido perseguidos alguna vez por la prensa. El príncipe Harry y otros famosos como Elton John han demandado al periódico Daily Mail por el acoso al que les someten incluso utilizando medios ilegales".

"¿Por qué un famoso no tiene derechos?", le preguntó a sus colaboradores. La hija de Isabel Preysler fue la primera en contestar: "A mí no me lo preguntes, Pablo".

Tamara Falcó y Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Facó señaló que "una vez me dijiste que tenía interés general y no tenía derechos como una persona anónima. Al nacer, mis padres decidieron sacarme en la prensa, pero realmente yo no decidí eso".

"¡Pero de mayor sí!", exclamó Del Val. "Se está beneficiando todo el mundo, pues yo también...", contestó la marquesa de Griñón. Motos quiso saber cuando tomó la decisión de salir en los medios.

"He de reconocer que a mí siempre me ha gustado ser famosa, o eso dice mi madre que se mofa mucho de mí", confesó la colaboradora. "Me dice que de pequeña iba en el coche, me daba la vuelta para saludar a los paparazzi y les decía que era mi cumpleaños", añadió.

La madrileña admitió que "siempre ha sido una relación un poco complicada, pero es verdad que no se pueden comparar los periodistas en España con los de Inglaterra, que son mucho más agresivos".