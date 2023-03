Tamara Falcó, contundente en 'El Hormiguero': "No estoy embarazada"

Un jueves más, tras la entrevista con Alejandro Sanz, el invitado del día en El Hormiguero (que presentó su nuevo single, Correcaminos, donde colabora el cantante venezolano Danny Ocean), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

En ese momento, aprovecharon para felicitar el 51 cumpleaños de Nuria Roca: "Es muy difícil huir de la edad, los titulares llevan el número, el pie de foto… y creo que no es algo relevante", comentó la presentadora.

"Yo no entiendo por qué la gente oculta la edad, esas personas, generalmente, no me caen muy bien porque es negar una cosa buena", añadió Juan del Val.

Tras abordar otros temas de política, el presentador comentó: "Tengo otra noticia que me ha inquietado, una pareja británica ha decidido servir solo agua en su boda porque ellos no beben alcohol, ni refrescos, ni café".

"Mi pregunta es obvia...", afirmó mirando a Tamara Falcó. "En mi boda habrá alcohol e Íñigo me ha pedido que haya cócteles desde primera hora y vino, que somos productores", explicó la hija de Isabel Preysler.

Roca y Del Val comentaron que en su boda hubo 300 invitados y ellos dos. "¿Vosotros tenéis un cálculo aproximado?", le preguntó Motos a la marquesa de Griñón.

"Seremos 402 en la boda", respondió Falcó, pero la hormiga Barrancas comentó: "O quizá 403, ya sabes lo que quiero decir...". La madrileña no supo de qué le hablaba y cuando le explicaron: "Hay rumores en la prensa del corazón...".

"¿Que estoy embarazada? No, no lo estoy", aseguró Falcó. "Era para confirmarlo", admitió Barrancas tras la respuesta de la colaboradora del programa de Antena 3.