El diagnóstico de autismo de mi hijo, hace catorce años, fue casi inasumible, inabarcable, y orientó nuestra proa a un futuro repleto de incertidumbres; a una ristra interminable de preguntas sin respuesta y otra en paralelo de sentimientos encontrados.

No obstante, el diagnóstico también fue liberador; lo fue por la confirmación de temores soterrados; la obligación de reconducirse, de reconstruirse, de aprender y trabajar, todo ello por amor, por responsabilidad, porque es lo que hay que hacer.

Catorce años, tiempo suficiente para aprender a vivir con el autismo, que no para el autismo. Tiempo de sobra para ver a mi hijo cuando le miro, y no lo que el autismo ha hecho del niño imaginario que soñé y jamás existió. Tiempo bastante para entender que la vida nunca deja de ser incertidumbre y retos y lo importante es sacar provecho del trayecto.

El dragón azul del autismo. Una bestia aterradora, inesperada, capaz de arrasar con todo a su paso. No es raro que nuestra primera opción sea batallarla, resistirnos, odiarla y temerla, tenerla siempre presente. Pero creedme, no conduce a ningún buen puerto. Es preferible aprender a cabalgarlo. No caer en los giros bruscos y disfrutar de ese vuelo de destino ignoto.

Esta mañana ese dragón me ha llevado a dar un largo paseo con mi hijo, por senderos bordeados de primavera, en paz conmigo misma y con el mundo, contagiada de sus sonrisas. Esa es la verdadera felicidad y el autismo no tiene nada que ver con ella.