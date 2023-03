Tamara Gorro, madre por gestación subrogada, defiende a Ana Obregón: "Yo no he comprado ningún bebé"

Tamara Gorro ha estallado en Y ahora Sonsoles tras las opiniones del resto de colaboradores acerca de la maternidad subrogada. La modelo, que fue madre por este método con su primera hija en 2015 ha apelado a la ignorancia general que existe.

El programa de Antena 3 ha comenzado preguntándole a la influencer sobre su experiencia al ser madre por gestación subrogada y los recuerdos que la situación de Ana Obregón le hace revivir: "Se remueven muchas cosas y me he sentido muy identificada por la cantidad de golpes injustos que está recibiendo".

Tras esta pequeña intervención, el tema se ha puesto sobre la mesa general. El periodista Antonio Naranjo y Valeria Vargas se han mostrado en contra de esta medida para ser padre. "No existe el derecho a ser padre", ha lanzado el experto.

Naranjo ha insistido que el derecho es a la vida: "No nos engañemos, esto es un negocio, y quien tiene dinero puede comprar un bebé y quien no está obligada a ser incubadora". "Quien hace de probeta generalmente es una mujer vulnerable", ha continuado explicando el periodista.

"Si aceptamos que se puede comprar un niño a una madre, me parece que como sociedad estamos muy confundidos. Tenemos que aceptar el fracaso y que no todo lo que deseamos se cumpla", ha reivindicado. El periodista ha comparado la gestación subrogada con la venta de órganos.

Estas palabras no han gustado a Tamara Gorro, quien ha intervenido fuera de su turno. "Estoy histérica, nerviosa y ofendida, porque yo no he comprado ningún bebé". "Estamos consiguiendo con esto fomentar odio, porque a lo mejor mañana a mi hija le dicen que es comprada", ha lanzado.

La modelo ha asegurado que, si la situación se regulariza en España, será "la primera en gestar bebés". Sin embargo, el periodista ha insistido "desde el respeto": "Este trabajo se hace por gente vulnerable para gente con dinero". "Hay que facilitar la adopción para que no se recurra a esto", ha expuerto Vargas.

"Los padres por gestación subrogada se ofenden al escuchar vientres de alquiler, y es un eufemismo. Eso es porque se sienten culpables", ha continuado Luz Sánchez-Mellado. Ya en la sección de crónica social, Gorro se ha defendido. "Me pongo tanto en el lugar de las mujeres, desde mi propia experiencia, se pasa tan mal que una por gusto no recurre a eso", ha defendido sobre las que contratan el servicio.

La influencer ha explicado que su hija "cuenta perfectamente y sabe todo" sobre cómo fue gestada. "Estoy completamente en contra del maltrato tanto a una mujer como a un hombre", ha lanzado. La modelo ha insistido en que la subrogación es un método de gestación asistida como donar óvulos o esperma.

Gorro ha contado que tanto la madre gestante como ella se conocieron y se eligieron mutuamente. "No hay siempre una compensación económica, lo que hay son los gastos que supone un embarazo", ha indicado sobre su caso. Pese a esta situación, ha asegurado que ella no contrata.

La modelo ha contado todo el proceso, y que estuvo en el parto: "Es precioso". "Madre no es la que pare, es la que cría", ha defendido Tamara Gorro. Aunque entiende el debate, ha defendido: "¿Por qué a mí se me tiene que prohibir compartir mi útero?".