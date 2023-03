La lucha de una pareja homosexual de ganaderos ha saltado a los medios de comunicación. Este jueves, Espejo Público ha contactado en directo con Baldomero e Isidro, quienes denuncian que, debido a su orientación sexual, la junta vecinal no los deja pasar por los pastos para que su ganado coma.

Tal como ha recalcado Baldomero, su acusación de homofobia se basa tanto en lo que él mismo ha visto y vivido como en lo que le han contado otros vecinos: "No lo voy a permitir".

"En nuestro caso solo fueron trabas y pegas para que no pudiéramos salir adelante", recalca la pareja que, además, señala que la licencia de pastoreo la tiene que expedir la Junta de Castilla y León. "Insultos y demás sí recibimos. Nos llaman maricones... Gestos que ves que son para humillarnos. Ya no sabes lo que hacer ni lo que te vas a encontrar en tu día a día. Hay días que no me apetece salir cuando, desde pequeño, mi afición era salir con las vacas", ha señalado Isidro.

"Estamos seguros de que nuestra orientación sexual está afectando", ha agregado Baldomero, quien ha recordado que en las reuniones de la junta vecinal se dirigen a él como "maricón": "Baldo no lo han usado nunca". De la misma manera, el programa de Antena 3 ha contactado en directo con Ángel Gancedo, secretario de la junta vecinal.

Gancedo ha destacado que "la junta vecinal niega todas las acusaciones de estos señores": "En cuanto al tema de homofobia, creo que hay una cosa que niega todas estas acusaciones. Que yo sepa no consta ninguna denuncia por una discriminación de sexo". El secretario ha recordado que, en una reunión, Baldomero se dirigió a uno de los vecinos como "analfabeto", por lo que este interpuso una denuncia: "Imagínense si se produjera un comentario homófobo".

"No es que la junta vecinal haga las cosas a su manera, sino que tiene que cumplir con la legalidad", ha agregado el secretario. Además, el comunicado emitido por la agrupación señala que Baldomero "no se ha presentado a las tres últimas subastas de aprovechamiento de pastos en los años 2021 y 2022".

"Como vecinos, creo que nosotros tenemos un derecho, al igual que el coto de caza se adjudica directamente a los vecinos del pueblo. La Junta de Castilla y León nos dice que tenemos un derecho como vecinos", ha señalado Baldo.

Finalmente, Susanna Griso ha concluido la comunicación con la pareja y con el secretario de la junta vecinal asegurando que se trataba de un cruce de acusaciones en el que era la palabra de unos contra la de los otros.