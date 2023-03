Las incógnitas que rodean la muerte de Ángel Nieto y que han reabierto el caso

A punto de cumplirse seis años del fallecimiento de Ángel Nieto, un 3 de agosto de 2017, las incógnitas que rodean el fatídico accidente que le costó la muerte siguen siendo muchas y el caso sigue abierto en los juzgados.

¿Cómo fue el accidente?

El accidente tuvo lugar el 26 de julio de 2017 en la isla de Ibiza. Ángel Nieto circulaba con un quad por la carretera de Santa Gertrudis, en el municipio de Santa Eulalia, y fue golpeado por detrás por un coche, un Fiat 500 blanco conducido por una mujer de origen alemán. Nieto estuvo ocho días en coma inducido hasta que falleció en el hospital de Ibiza en el que estaba ingresado, a los 70 años de edad.

La Policía y la Guardia Civil determinaron que la conductora no guardaba la correspondiente distancia de seguridad, aunque también determinaron que "la luz de posición trasera y de frenado" del quad de Nieto "se encontraban tapadas por el barro, impidiendo su visualización para los demás usuarios de la vía".

¿Qué determinó la justicia?

En diciembre de 2017, la juez del caso decidió archivarlo al considerar que la conductora había cometido "ninguna infracción penal". El auto señalaba que esta ciudadana alemana tuvo "una culpa leve", pero subrayaba que Nieto no llevaba el casco correctamente: "Queda plasmado en el atestado que claramente no portaba el casco de protección abrochado". De hecho, la autopsia determinó que la muerte fue debida a "un traumatismo craneoencefálico" compatible con no llevar el casco puesto.

La familia de Nieto mantuvo la batalla judicial y la Audiencia Provincial de Baleares estimó sus recursos de apelación para reabrir el caso en junio de 2018. La conductora alemana fue imputada por homicidio imprudente y tuvo que declarar en marzo de 2021. En esa declaración aseguró que circulaba a 30 km/h, que no vio la luz de frenado del quad y que mantenía una distancia de seguridad de tres metros.

¿Qué defiende la familia Nieto?

Los familiares alegaron en sus recursos que la investigación del juzgado de instrucción fue incompleta porque no se tomó declaración a todos los testigos presenciales. Además, alegan que en los atestados policiales no figura la existencia de "signos de huellas de frenado ni maniobras evasivas" por parte del Fiat de la conductora que arrolló al quad de Nieto. Esas alegaciones son las que estimó la Audiencia de Baleares para reabrir el caso.

¿Qué dijeron las compañías aseguradoras?

La entonces pareja de Ángel Nieto, Belinda Alonso, firmó un acuerdo con la compañía aseguradora de la conductora que provocó el accidente por el que recibió una indemnización de 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Un tercio de esa cantidad fue para el hijo menor del piloto, Hugo.

El acuerdo incluía el reconocimiento por parte de Belinda Alonso de que Ángel Nieto tuvo parte de responsabilidad en el accidente, algo que no compartieron el resto de familiares de Nieto, que se negaron a firmar y formar parte de este acuerdo.

¿Qué dicen los nuevos testigos?

Han aparecido tres nuevos testigos, tres personas que socorrieron a Nieto en el momento del accidente y que han aportado sus declaraciones a la causa. Los tres coinciden en que el campeón mundial de motociclismo llevaba el casco desabrochado en el momento del accidente. El primero de ellos es una mujer de 59 años que también ha declarado que los dos vehículos "iban muy juntos" y circulaban "a una velocidad excesiva".

El segundo testigo afirma, sin embargo, que el quad "salía de una rotonda" con el coche de la conductora alemana detrás y que "no iban a mucha velocidad". El tercer testigo ha declarado que Nieto "no llevaba el casco puesto" y no vio "a nadie quitarle el casco" tras el accidente: "Fui uno de los primeros en llegar, así que no creo que diera tiempo a que nadie se lo quitara".

¿Cuáles son las principales incógnitas?

Los principales aspectos que debe determinar la justicia es si Ángel Nieto llevaba el casco correctamente o si, por el contrario, no cumplía con la normativa, como así apreció la juez en un primer momento. También hay que determinar si la conductora circulaba dentro de los límites permitidos de velocidad y si mantenía la distancia de seguridad adecuada.