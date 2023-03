Tres nuevos testimonios reabren el caso sobre el accidente que provocó la muerte de Ángel Nieto

NurPhoto via Getty Images

Han pasado ya más de seis años desde que la familia del motociclismo mundial tuvo que decir adiós de forma abrupta y prematura a una de sus figuras más legendarias y representativas, sobre todo aquí en España. Ángel Nieto, el "12+1" veces campeón del mundo, sufrió un accidente de tráfico cuando circulaba en quad por una carretera ibicenca, siendo arrollado por una mujer alemana que circulaba con un Fiat 500 y falleciendo tras el impacto.

El caso quedó archivado en su día, se reabrió en 2021 sin demasiadas novedades, y ahí quedó la cosa, con la conductora responsable del incidente absuelta sin cargos. Sin embargo, ahora el juzgado de instrucción número dos de Ibiza ha decidido reabrir el caso Ángel Nieto tras tomar declaración a tres testigos que serían fundamentales para el caso, y que aseguran que estuvieron en el momento del accidente y que atendieron a Ángel en primera instancia.

Lo sucedido aquel 26 de julio de 2017 parecía estar hasta el momento bastante claro. Nieto fue embestido por un coche cuando circulaba con su quad por una carretera en la isla balear, salió disparado y sufrió un traumatismo craneoencefálico que acabó en la peor de las noticias. Tras la absolución de la conductora, en 2018, su última esposa firmó un acuerdo con la aseguradora por valor de 900.000 euros como indemnización.

El caso quedaba ahí, salvo por la insistencia del resto de la familia, que siguió en la pelea judicial intentando justificar que fue una negligencia, sin demasiado recorrido en 2021. No obstante, ahora han surgido tres testimonios esclarecedores de los vecinos de la isla que socorrieron a Ángel en el momento en el que la mujer alemana le embistió con su Fiat 500, y todos son unánimes: "Llevaba el casco desabrochado en el momento del accidente".

Tres testigos que pueden darle un vuelco al caso

La primera en socorrer a Ángel fue una mujer de 59 años: "En el sentido contrario al mío circulaban un quad y un Fiat cuya velocidad era excesiva. Iban muy juntos, o esa sensación tuve. En un momento dado, el Fiat golpeó por detrás al quad y el conductor salió despedido. Las correas de su casco estaban sueltas, desabrochadas". Un testimonio que contradice la versión que ofreció la conductora alemana, que en todo momento sostuvo ante el juez que mantenía una distancia "aproximada de tres metros".

El segundo de los testigos, un hombre de 67 años que estaba a 20 metros del incidente, también ha declarado ya: "Se le cayó el casco cuando salió despedido del quad". Sin embargo, contradice a la primera testigo en partes del relato: "El quad estaba saliendo de una rotonda, una curva bastante cerrada, y los coches iban detrás y no circulaban a mucha velocidad".

El tercer testigo, dependiente de una tienda cercana al lugar del accidente, declaró que "el conductor del quad estaba en la calzada y no llevaba el casco puesto. No vi a nadie quitarle el casco al fallecido y fui uno de los primeros en llegar, así que no creo que diera tiempo a que nadie se lo quitara".

Entre la Policía Local del lugar y la Guardia Civil llegaron a la conclusión de que la mujer no guardaba la correspondiente distancia de seguridad: "No se percató de la baja velocidad con la que circulaba el vehículo delantero (el quad) y le dio alcance". A pesar de ello fue declarada absuelta.

La mujer se quejaba de la falta de visibilidad del quad de Nieto. Defectos que luego corroboró la Guardia Civil. Concretamente "la luz de posición traera y la luz de frenado se encontraban tapadas por el barro, impidiendo su visualización para los demás usuarios de la vía". Todas estas pistas serán determinantes para que el juzgado decida si finalmente sienta a la mujer alemana en el banquillo una vez más o la deja en libertad.