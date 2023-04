Tras la separación temporal de AJ McLean, ¿cuál es la situación sentimental del resto de los Backstreet Boys?

"El matrimonio es complicado pero vale la pena. Nosotros hemos decidido separarnos temporalmente para poder trabajar en nosotros mismos y en nuestra unión con la esperanza de construir un futuro en el que seamos más fuertes. El plan es volver a estar juntos y continuar alimentando nuestro amor el uno por el otro y por nuestra familia. Pedimos respeto y privacidad en este momento". Ese era el comunicado con el que AJ McLean, miembro de los Backstreet Boys, y su esposa desde 2011, Rochelle Deanna McLean, daban la noticia de su separación temporal.

La idea de la ambos es volver cuando hayan repensado mejor su porvenir juntos, sobre todo por el bien de sus dos hijas: la primera, Elliott, nació en noviembre de 2012; la segunda, Lyric Dean, en de marzo de 2017. Su primogénita, eso sí, se cambió el nombre, ya que fue bautizada como Ava Jaymes, si bien esta nuevo nombre "no fue una cuestión de género", taly como dieron a conocer sus padres, sino de gusto personal de la pequeña, que afirmó que había "demasiadas Ava".

La pareja se había conocido allá por el año 2001, cuando el cantante estaba en pleno auge de popularidad pero lidiando con unos graves problemas de adicción tanto al alcohol como a las drogas. No fue hasta el 2006 que el componente de la boy band y la maquilladora y peluquera comenzaron a salir.

El día de su cumpleañis, en 2010, mientras estaban en Las Vegas, AJ decidió abrir el estuve y enseñarle a Rochelle un anillo, algo a lo que ella dijo que sí. En diciembre de 2011, en una ceremonia que tenía una temática gótica, la pareja se casaba en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, estando todos los miembros de los Backstreet Boys presentes.

Es de ellos, de cómo es la situación sentimental, de lo que vamos a hablar, pues si bien todos ellos están casados, cierto es también que han pasado por algunos problemas personales.

Brian Littrell

Durante cuatro años, de 1993 a 1997, nada más comenzar su aventura como Backstreet Boys, Brian Littrell estuvo saliendo con Samantha Stonebraker, si bien nada más romper, en el años 1998, ella publicó el libro What You Wanna Know: Backstreet Boys Secrets Only a Girlfriend Can Tell contando los pormenores de salir con Littrell.

A pesar de ello, no tardó en volver a enamorarse y para cuando se sale a la luz ese libro él ya ha comenzado a salir con la modelo y actriz Leighanne Wallace, a quien conoced urante el rodaje del videoclip del éxito As Long As You Love Me. En 1998 le propone matrimonio.

Casados desde el 2 de septiembre del año 2000, les une la fe: ambos son cristianos evangélicos. Además, han tenido un hijo, Baylee que este 2023 cumplirá 21 años y que ha seguido los pasos de su padre, despuntando en la música country. De hecho, está consolidando su carrera de tal forma que cuando los otros miembros de la banda sacaron a sus hijos a cantar con ellos sobre el escenario, él fue la única ausencia junto a Pearl Carter, pero porque esta tenía solo un año de vida.

Howie Dorough

Howie D, que tiene raíces puertorriqueñas por parte materna e irlandesas por parte de padre, se crio en Orlando, en Florida, donde a pesar de sus enorme aptitudes académicas —llegó a rechazar a la Universidad de Harvard por la banda—, coqueteó con las drogas y fui vícitma de bullying. Era el menor de cinco hermanos.

Una de ellas, Caroline, falleció en 1998 de lupus. Y precisamente una de las cosas que más le unen a su esposa, Leigh Anne Boniello, productora ejecutiva para Warner Brothers y Dreamworks y con quien se casó el 8 de diciembre de 2007 en una ceremonia tradicional católica, fue que ambos se han hecho cargo de la fundación solidaria Dorough Lupus, que Howie creó en honor a su hermana para concienciar y recabar fondos para estudiar la enfermedad. También crearon el año pasado una marca de bolsos de lujo llamada Eslla.

Howie y Leigh han tenido dos hijos: James Hoke, nacido en 2009, cuyo segundo nombre es un tributo al padre de Howie fallecido en 2008, y Holden John, que vino al mundo en febrero de 2013.

Kevin Richardson

En el aspecto amoroso, quizá el más longevo, dado que conoció a su actual esposa, la actriz, bailarina, modelo y fotógrafa Kristin Kay Willits, en 1992, cuando ninguno era famoso y ambos trabajaban en Disney World. Kevin, primo de su compañero de grupo Brian Littrell, convenció al resto para que su novia apareciese en uno de los primeros videoclips de los Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.

Eso sí, durante los primeros seis años estuvieron saliendo de forma intermitente, volviendo definitivamente en 1998. Tras la proposición poco después, se casaban el 17 de junio del año 2000. Desde entonces,y aunque tuvieron problemas de fertilidad, han tenido dos hijos, Mason, de 15 años y Maxwell, de nueve.

Nick Carter

Posiblemente, el más mediático de los cinco miembros de la boy band, Nick Carter ha pasado por dos tragedias: primero su hermana, Leslie, que en 2012 murió de una sobredosis accidental de drogas y sin que él acudiese al entierro por una pelea con sus padres; y a finales del año pasado, su hermano, Aaron Carter, quien también era cantante, fue encontrado ahogado en la bañera y en su cuerpo se hallaron varias sustancias en el estudio forense.

Nick Carter, quien también ha lidiado con problemas de salud mental, agrvados por sus adicciones a los estupefacientes y el alcohol, mantenía una relación estable con su entrenadora física, Lauren Kitt, desde 2008 cuando le propuso matrimonio en febrero de 2013. En abril del año siguiente se casaban.

Desde entonces han tenido tres hijos: Odin, nacido en abril de 2016, Saoirse, que vino al mundo en octubre de 2019, y durante la pandemia, en abril de 2021, llegaba la pequeña, Pearl. Entre el primero y la segunda, según anunciaron a través de Instagram, la pareja sufrió un aborto involuntario.

En su blog personal, en noviembre de 2017, Melissa Schuman reveló que Carter la violó en 2002, cuando ella tenía 18 años. Se formalizaría más tarde la denuncia. Más tarde otra mujer, Shannon "Shay" Ruth, aseguró que el cantante la agredió sexualmente en 2001. Otras tres mujeres, que han preferido guardar su anonimato, presentaron con ella la demanda. El año pasado la cadena de televisión ABC canceló el especial de Navidad de la banda debido a esta polémica. Nick Carter las ha contrademandado.