Melanie Martín, la exprometida de Aaron Carter, critica a la Academia por no mencionar al artista en los homenajes de los Grammy

Durante el evento de los Grammys, al igual que ocurre en diferentes entregas de premios, se reservaron unos minutos especiales para homenajear a aquellos que fallecieron de una gala a otra. Entre ellos destacaron las menciones a artistas como David Crosby, Olivia Newton-John. Sin embargo, no se llegó a nombrar a Aaron Carter, el hermano menor de Nick, de los Backstreet Boys.

El pequeño de los Carter fue hallado muerto en la bañera de su casa en noviembre. Ante la ausencia, Melanie Martín, ha asegurado que se trata de una falta de respeto imperdonable. Melanie fue la prometida del cantante, se separaron antes de su muerte.

A través de un directo en su cuenta de Instagram, y posteriormente sus stories, la madre de su hijo ha asegurado: "Ya era un galardonado artista multiplatino antes de convertirse en un adolescente. Es el niño más influyente de la cultura pop de los años 90 y 2000, y había asistido a este evento desde muy pequeño. Esto es inaceptable, indignante, vil y deplorable".

Junto a ello, ha publicado una fotografía del que fuera su ex de pequeño posando en la alfombra roja de los Grammy. Aunque, lo cierto es que si bien no apareció mencionado como tal, sí que fue incluido en el segmento In Memoriam en la copia física del programa oficial que se distribuyó entre los asistentes.