Nick Carter, de Backstreet Boys, contrademanda a las dos mujeres que lo acusaron de una presunta agresión sexual

El pasado 8 de diciembre, uno de los integrantes de la banda Backstreet Boys, Nick Carter, fue acusado de la presunta agresión sexual y violación física a Shannon Ruth, una fan autista que padece parálisis cerebral. Según afirmó la víctima, los hechos sucedieron tras un concierto del grupo en Tacoma en el año 2001. El artista también había sido acusado de violación por Melissa Schuman en el año 2017, una excantante del grupo de chicas Dream.

El estadounidense, que ha negado rotundamente los hechos de los que se le acusan, ha contrademandado a las dos mujeres por difamación y extorsión. Sus abogados alegan que ambas se aprovecharon del movimiento #MeToo y que se trata de "una conspiración de aproximadamente cinco años orquestada por Ruth, Schuman y su padre, Jerome Schuman".

Los letrados han agregado que las dos demandantes buscan obtener "atención y fama y/o mantener sus nombres en el centro de atención". Además, han hecho una alusión directa a las pérdidas que ha tenido el artista, aproximadamente 2.3 millones de dólares, desde que Ruth y Schumann denunciaran al intérprete.

Además, las dos acosaron al hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, antes de que este se suicidara el pasado 5 de noviembre. En 2019, Aaron apoyó las acusaciones de las víctimas y, en los días previos a su muerte, afirmó públicamente de que todo se trataba de una farsa.

Los abogados de Nick alegan que ambas "se aprovecharon de la frágil condición de Aaron y el estrés familiar para encubrir su campaña difamatoria con credibilidad, utilizándolo de manera implacable y repetida para tratar de legitimar sus cuentos frívolos"

Por su parte, los abogados de Ruth, han respondido a la contrademanda a través de un correo electrónico que han enviado directamente al medio Los Ángeles Times lanzando el siguiente interrogante: ¿Por qué se debe creer a Nick Carter con su larga historia de abuso de mujeres? Un jurado sopesará la evidencia y decidirá".

Según sus declaraciones de Shannon Ruth, el estadounidense la invitó a subir al autobús para firmarle un autógrafo cuando terminó el concierto. Allí, el intérprete la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama, donde presuntamente la agredió y la violó. "Después de violarme, recuerdo que me llamó zorra retrasada y que me agarró y me dejó moretones en el brazo", desveló Ruth, y añadió que el cantante la había infectado con VIH cuando ella tenía 17 años y Carter 21.

"Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violó", desveló Ruth, ahora que tiene 39 años, en una conferencia de prensa, según Variety.