La 'pelea' entre Matt Damon y Jimmy Kimmel continúa: "Es un ser humano terrible"

Matt Damon y Jimmy Kimmel han vuelto a tener un 'encontronazo' durante la presentación de Air, la nueva película que protagoniza el actor y que se estrena el próximo 5 de abril.

Cuando un reportero de Entertainment Tonight le preguntó al también guionista sobre si algún día acabará la 'pelea' que arrastra con el cómico desde años atrás, este respondió de una manera clara y concisa: "No, no, es un imbécil. ¿Por qué haría eso?".

"Es un ser humano terrible. Es un hombre muy malo", prosigue con sus declaraciones. Unas palabras que llevan la ironía camuflada en cada una de las letras, pues esta enemistad entre ellos no es más que una broma que llevan protagonizando desde 2006, cuando Kimmel apuntó que había eliminado la entrevista a Damon de un episodio de su programa de entrevistas.

El cómico caminaba unos metros por detrás del actor durante la alfombra roja. Fue el segundo quien le gritó que le hubiese encantado hacerse una fotografía con él, pero que "se acabó el tiempo", referenciado con esta frase a cuando el presentador de Jimmy Kimmel Live! dice, al final de cada emisión, que no tiene tiempo para entrevistar al actor.

"Sabes, no sé quién era, pero sí, lo escuché. Era un ruido molesto", fue lo que Kimmel le dijo al mismo medio que entrevistó al actor minutos antes. A la pregunta sobre su reconciliación, este respondió: "Simplemente, no puedo imaginar que suceda. Realmente no puedo".