Ben Affleck rechazó formar parte de una secuela del filme 'El indomable Will Hunting'

El actor, director y guionista estadounidense Ben Affleck ha señalado que no está interesado en realizar una secuela de El indomable Will Hunting, la película que escribió y que le dio su primer Oscar en 1998.

"Hay ideas sobre cómo puede ser, pero no es una secuela que vayamos a perseguir", respondió el actor de 50 años al medio especializado Variety.

Ben Affleck y Matt Damon catapultaron su carrera al escribir y protagonizar la cinta de El indomable Will Hunting (1997), dirigida por el icono de cine independiente Gus Van Sant (Elephant, My Idahoo privado).

La película, que también tenía en su reparto al ganador del Oscar Robin Williams, retrataba la vida de un joven que encuentra su talento en las matemáticas mientras trabaja como intendente de una prestigiosa universidad.

La historia creada por quienes entonces eran dos incipientes promesas de Hollywood se convirtió en un éxito en taquilla y recibió nueve nominaciones a los premios de la Academia, de las cuales ganó dos.

Fue Damon quien confesó que alguien "serio" le había ofrecido a su amigo y colega la secuela de El indomable Will Hunting, tras ser cuestionado sobre "el guión más loco" que le habían propuesto hacer. "Te juro que eso no va pasar (...) no podía creer lo que había escuchado", dijo Damon.

Los nuevos trabajos de Affleck y Damon

Actualmente, Affleck y Damon se encuentran haciendo la promoción de la película Air, protagonizada por ambos y proyecto que ha regresado a Affleck al papel de director, después de haberlo hecho en cintas como Argo (2012) o The Town (Ciudad de ladrones) (2010).

Air es un drama deportivo que sigue de cerca el acuerdo comercial al que busca llegar un empleado de la empresa Nike con el icónico jugador Michael Jordan para la creación de la línea de calzado Air Jordan.

Affleck y Damon tienen una larga lista de trabajos en conjunto entre los que también destacan las cintas Campo de sueños (1989), Dogma (1999), Persiguiendo a Amy (1997), por mencionar algunas.

