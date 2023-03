Varry Brava: "Ponerte a bailar es un estado emocional"

En Varry Brava nada es convencional. Ni su música, con inspiración del pop italiano de otras décadas, ni su ropa, ni su pelo, ni siquiera su concepto de cómo lanzar sus canciones. Hace poco que salió Bambú, su primer single después de Raffaella, el tema que presentaron al Benidorm Fest 2022 y con el que saltaron a la gran fama. Hablamos con Óscar Ferrer (vocalista), Aarön Sáez (teclados) y Vicente Illescas (guitarra), sobre música, sentimientos y ropa.

¿Cómo se conocieron y acabaron siendo Varry Brava?Óscar: Nos conocemos desde el instituto. Compartir música nos llevó a juntarnos con una guitarra y con los colegas y a tocar por ahí. Después cada uno tomó su camino y nos fuimos a vivir a Madrid o Barcelona, en fin, estábamos repartidos. Nos volvimos a juntar unos diez años después de salir del instituto y una noche de fiesta surgió la idea de hacer una banda divertida que se llamara Varry Brava. Empezamos así, a saco con el nombre y luego ya vinieron las canciones.

El nombre viene de fusionar Barry White con la canción Brava, de Mina Mazzini… ¿Por qué la V?Óscar: Por molestar.

Aarön: Empezábamos ya a utilizar internet y Google y buscar Barry con B era más difícil, pero con V enseguida sale el grupo.

Esta pasión por la música italiana de los 80 no es muy común, ¿cómo es que la comparten los tres?Aarön: Supongo que es una afición latente que teníamos de cuando éramos críos. Nuestra generación, por nuestros padres, escuchó mucha música italiana o muchísimos éxitos italianos que se cantaron aquí. Y más allá de que coincidiéramos en ese estilo coincidíamos en ese amor que se queda ahí, larvado, por lo que uno escucha de pequeño y cuando empiezas a removerlo fructifica y se convierte en una pasión compartida.

¿Como hacen para componer?Óscar: Hemos pasado por muchos métodos de composición. Al principio componíamos en el local de ensayo, con la banda. Bien es cierto que Aarön o yo veníamos con una melodía o con una idea armónica y en el local empezamos a desarrollar esa idea, que luego nos llevábamos a casa y seguimos trabajándola. Hemos pasado por muchas formas de componer, pero siempre ha sido ponerlo en común, trasladarnos ideas entre Aarön y yo e ir avanzando en paralelo. A veces ha sido quedar sin ninguna idea en concreto y empezar de cero, escuchando música, comentando cosas, en charlas distendidas en las que hablamos de música, con guitarra en mano, con teclado, con bases...

¿’Bambú’ es una canción de amor?Óscar: Es una canción de amor a los sentimientos que uno tiene, de respetar los sentimientos propios por muy extraños que puedan parecer en algunos casos, tanto en el ‘te amo’ como en el ‘te odio’. Hay algo muy natural en el ser humano que es tener e incluso malos pensamientos sobre personas a las que quieres mucho. Ocurre con ejemplos claros como con las madres. “Uf, mi madre, qué pesada”. Hay que naturalizar esos sentimientos que existen y que son nuestros. Es una canción de amor y de respeto a los sentimientos, ya sean buenos o malos. De ahí la idea de ‘te quiero, te odio’ y esa confusión que a veces nos creamos.

¿Demuestra Varry Brava que la música bailable y divertida no está reñida con tener un cierto mensaje?Aarön: La música bailable puede contar muchas cosas y nuestros ejemplos a seguir, y creo que también una meta que cada vez vamos labrando más con nuestro camino, es acercarnos a algunos de los grandes letristas de todos los tiempos, que vienen de la música bailable y del POP. Los Pet Shop Boys son letristas increíbles, Astrud en su momento aquí en España tiene unas letras increíbles, Fangoria, Berlanga, La casa Azul... ponerte a bailar es un estado emocional, como ponerte triste, lo que cuentas a través de ese estado puede ser más o menos compatible con lo que sientes y desde ahí también es muy divertido poder escribir, ya sean cosas que sean más agridulces, cosas que sean más baladí y poder jugar también con esa música bailable que siempre hemos defendido y desde la que se puede contar cualquier cosa.

¿Os ponéis alguna cortapisa a la hora de componer? ¿Os liberáis de etiquetas?Óscar: No, no tenemos complejos ni cortapisas y eso creo que más que ayudarnos nos lo pone más difícil. Intentamos escribir de conceptos claros, concretos, que nos divierten, que nos motivan, de pensamientos, de reflexiones y ya sea con música de baile o no, porque también tenemos baladas. Intentamos profundizar más en ese tipo de de de letras. Al principio las letras eran muy fáciles: “Voy a entrar a la discoteca y hay una chica y bailamos y ya está”. Ahora intentamos variar, sobre todo porque sería aburrido para nosotros estar escribiendo siempre de lo mismo.



Aarön: Al principio había más de escenificación de una acción concreta, de algo que pasa en un momento dado, descripciones… creo estamos también tomando un poco eso, pero con conceptos más claros, con el paso de los años vamos afinando lo que somos. Desde el principio nos hemos intentado poner cortapisas pero como herramientas, por ejemplo, vamos a intentar que las palabras sean cortas. Vamos a intentar que las melodías sean de esta manera, vamos a intentar que las producciones sean con estos elementos. Limitarse siempre es bueno para la creatividad porque te ayuda a tener herramientas, pero en cuanto a estilo y en cuanto a géneros, o a qué contar nunca las hemos tenido.

¿Qué podéis contarnos del nuevo disco que en el que estará Bambú?Óscar: No tenemos en mente un concepto de disco al uso. Hemos creado este concepto de Varryvisión precisamente para no atarnos a un disco. Vamos a explorar canciones, por qué no con nuevos productores. En la composición y en la creatividad hay que mover un poco las cosas de sitio para ver qué sucede y estamos en ese momento. Varryvisión es ese concepto que engloba no solo las canciones que vayamos a sacar el próximamente, no sabemos si van a ser dos, cuatro o cinco y a todo eso añadirle también otros elementos creativos que nos apetezca hacer. No tenemos pensado ahora mismo un trabajo al uso, como un LP o un EP. Son además conceptos que suenan muy viejos y que no tienen nada que ver con nuestros tiempos.

Ya tenían una trayectoria bastante prolongada, ¿qué supuso presentarse al Benidorm Fest?Vicente: Supuso muchas cosas, todo fue todo muy rápido. La canción salió y ya llevábamos mucho tiempo fantaseando con lo de ir a Eurovisión, pero no existía una manera viable hasta que apareció el Benidorm Fest y dijimos “esta es la nuestra”. Realmente salió todo muy redondo porque en ese momento no sabíamos realmente lo que estaba pasando, estábamos como una especie de burbuja, casi encerrados en el hotel y de ahí salimos y nos dimos cuenta del alcance y del impacto de una cosa que estamos reivindicando mucho, que es la música en la tele, porque prácticamente no hay. En aquel momento vimos que toda España estaba pendiente del Benidorm Fest y evidentemente nos ayudó mucho y nos empujó y hemos tenido un año bastante potente.

De hecho, han ido hasta Italia. ¿Cómo ha sido la experiencia allí?Óscar: Para nosotros es un sueño poder ir a Italia, porque hemos vivido con con la música italiana que nos ponían nuestros padres cuando éramos críos y viviendo ese trasvase musical que había de artistas españoles e italianos. Y poder estar allí y fantasear con la idea de poder desarrollar una carrera allí, e incluso tener la oportunidad de hacerlo. Es es una idea que nos motiva mucho la verdad. Salió porque a Cristiano Malgioglio le gustó la canción de Raffaella y os llamó. Él es un showman, un artistazo en Italia y un gran compositor de grandes canciones de artistas de los 70 y de los 80. Ir de su mano a Italia es muy guay. Nos contaba un montón de anécdotas de artistas que nosotros habíamos escuchado en casa y ha sido una experiencia muy guapa. Todo lo que venga por delante que va a ser grande, seguro.

Sobre el videoclip de 'Bambú' debemos empezar hablando del cameo de María Eizaguirre y sí, de su bolso con la bandera de España.Aarön: Este era el primer vídeo de esta primera canción, de este nuevo universo que estamos creando y que tiene mucho que ver con la televisión y con nuestro paso por el Benidorm Fest y con cómo nos ha cambiado la dinámica hacia algo un poco más audiovisual, más multimedia, más variado. Así que queríamos a alguien que tuviera que ver con ese Benidorm Fest para ese primer guiño, jugar un poco con eso y la figura de MEC es sorprendente, es muy poderosa y nos llevamos muy bien con ella, así que nos hacía mucha ilusión que fuera ella la que abriera el vídeo con un cameo.



Vicente: Además es que se grabó en una toma. Era realmente muy poquito, pero llegó y lo hizo perfecto.Y su bolso es como el martillo de Thor, no todo el mundo puede cogerlo. No sabemos qué lleva dentro.

¿A qué se han dedicado además de a la música?Aarön: Yo he hecho nada más. No sé qué hubiera pasado si no hubiera funcionado la música, estaría viviendo bajo un puente o me hubiera dado a las drogas por completo, alguna cosa mala seguramente, pero desde que tengo uso de razón estoy haciendo canciones y tocando y he conseguido vivir de esto.



Óscar: No tengo esa suerte, he trabajado de muchas cosas, de animador infantil, de cajero de supermercado, de teleoperador, he repartido publicidad, he hecho de todo. No sabía dónde iba a acabar, la verdad, porque no me interesaba nada, solo me interesaba la música y es flipante y un orgullo estar aquí y poder estar hablando de las cosas que hago y que mi única preocupación sea hacer canciones, hacer buenas canciones, preparar un directo, todo eso que soñábamos cuando éramos críos.



Vicente: He picado un poco de todo hasta llegar a donde estamos. He pasado más tiempo revoloteando que otra cosa. Ahora pensar que puedes llegar a esto y que puedes vivir de ello, es un súper satisfactorio. Por decir algún trabajo que hice una vez me disfracé de surtidor de gasolinera y repartía publicidad de una gasolinera. Era para verlo, ahí andando por el supermercado. Era Surtidín, iba con la mano fuera y repartiendo flyers.

Hablábamos antes de cómo componen las canciones, ¿cómo componen sus looks?Aarön: Pues igual que con la música, hemos pasado por distintas épocas. Empezamos asaltando los armarios de nuestras abuelas y madres, porque queríamos vestir como en los 80 y la ropa de los 80 la tenían nuestras abuelas y nuestras madres. Y luego trabajado con mucha gente, con María huertas, ahora estamos trabajando con Navarrete.... Hemos tenido gente que nos ha hecho estilismos, hemos tenido momentos en los que simplemente íbamos a las tiendas de chicas de segunda mano a comprar cosas, hemos tenido gente que nos ha diseñado piezas, hemos pasado por todas las etapas, intentando hacerlo cada mejor y cada vez dándole más importancia a la parte estética.

De dcha a izda, Vicente Illescas, Aarön Sáez y Óscar Ferrer miembros de Varry Brava. Jorge París | PREVISIONES 20M

¿Vestir de forma no convencional es más fácil o más complicado porque tienes que pensar más en qué te vas a poner?Aarön: Lo hemos hecho siempre de manera muy natural y no nos cuesta hacer lo que hacemos. Cuando algo nos ha cuadrado lo hemos hecho, es algo que siempre hemos tenido dentro de alguna manera. No ha sido una cuestión forzada y cada uno tiene su personalidad también e intentamos llevarlo con mucha tranquilidad.



Óscar: Yo sí que siento que vestía de manera convencional, porque hubo un momento en el que me me permití el regalo y el derecho de vestirme de otra manera. Creo que es algo que todo el mundo debería hacer, porque es una forma de expresión mediante la que te encuentras a ti en esa reflexión de ¿qué me quiero poner? A veces te pones cosas que no saben muy bien si te gustan o no, pero al final te lo pones y estás jugando y es un juego muy divertido y una gozada poder disfrutar de eso. Creo que deberíamos todos entrar en eso. ¿Por qué no divertirnos con eso? ¿Por qué no disfrutar esa otra manera de vivir? En el colegio y las madres y padres deberían hacer eso con sus hijos, enseñarles a crear y a expresarse también con la ropa.



Vicente: Mola el punto de atreverse, de decir ¿por qué no? Con el tiempo me he dado cuenta de que al principio era una cuestión de experimentar y ahora es un ¿por qué no? Al final es atreverse y sentirse cómodo dejándote llevar.

¿Como llevan los chistes sobre Murcia, donde viven?Aarön: Los llevamos muy bien porque somos de Alicante (risas). Somos medio alicantinos y medio Murcianos porque Murcia nos ha querido siempre mucho y la sentimos como nuestra tierra también, aunque no lo sea en realidad. Yo creo que se acabó la época de los chistes, la gente se ha dado cuenta de la cantidad de cosas buenas que salen de allí, de bandas increíbles que lo están petando, de buena gastronomía, de buen clima, de buenos artistas... Hay un resurgimiento del arte también increíble. Es una Comunidad de creadores brutal, de gente buena, de muchas buenas fiestas y la gente ya ha dejado de hacer chistes porque se ha dado cuenta de que está haciendo chistes sobre algo que es mejor que lo que tienen ellos.



Óscar: El otro día en un programa en televisión llamó alguien para participar en un concurso y era de Murcia y se quejaba de los chistes de Murcia. Yo creo que todavía están ahí. Yo los veo y me hacen mucha gracia. No puede ofender porque sabemos cómo es Murcia, sabemos lo que hay en esta tierra, donde hay una gente espectacular y se vive muy bien. No sé por qué se hacen chistes, quizá por el acento, no lo sé. Sé que se hacen con cariño.

Hay creadores en Murcia, en Alicante… no todo pasa por Madrid, ¿o sí?Aarön: Como todo en esta vida, es pendular y hay momentos en los que Madrid es más importante y momentos en los que menos. Nosotros venimos de una época, cuando empezamos a hacer música, en la que era muy evidente que tenías que tener un proyecto, montar una banda e irte a Madrid a pelearte con una discografía, con los sellos, porque todo estaba allí., todo ocurría allí. Eso ha ido cambiando y estamos en un momento bastante más descentralizado por las redes sociales, por la forma de de emitir música, por la forma de comercializarla. Ya es tan necesario, pero siguen haciéndose muchos contactos en Madrid, pero claro, es una ciudad mucho más cara que hace 10 o 15 años, por lo tanto, la gente vive mejor fuera, viniendo solo a trabajar y eso se va cambiando. A lo mejor dentro de 5 o 6 años vuelve a ser el centro total y hay que venirse, pero ahora estamos en un momento en el que el péndulo está en que la gente vive bien en sus respectivas zonas o donde decide vivir y viene a Madrid a trabajar y no tiene por qué estar residiendo como era casi condición sine qua non hace 20 años.



Vicente: Inevitablemente todo pasa por aquí. Y hay veces que me da un poco de rabia, pero entiendo que al final Madrid tiene esa fuerza, tanto laboral como política. Solo hay que ver las noticias, que hablan de sucesos de Madrid y yo estoy en Orihuela y pienso que por qué me tengo yo que enterar de eso. Madrid y aunque esté todo más descentralizado, ir presencialmente es algo que no puedes evitar.



Óscar: Voy un poco ahí: Madrid está más descentralizado que hace 10 o 20 o 30 años, pero seguimos viniendo a Madrid a hacer las promos. Sigue estando centralizado, pero es que igual es la manera natural como hay un mejor funcionamiento para todos.



Vicente: Yo he estado viviendo 5 años en Barcelona y siendo Barcelona, que también es una ciudad poderosa, pero se seguía notando ese centralismo.