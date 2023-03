Un colegio de EE UU prohíbe una canción de Miley Cyrus y Dolly Parton por "controvertida"

Aunque últimamente se ha malinterpretado la opinión masiva con la censura, lo cierto es que esta proviene de un organismo censor, como puede ser cualquier figura de autoridad. En Wisconsin, de hecho, han sido los responsables de un colegio quienes han decidido hacer lo propio con una canción de Dolly Parton y Miley Cyrus bajo el pretexto de que fomenta la aceptación LGTBIQ.

Los administradores de la Escuela Primaria Heyer en Waukesha han impedido que una clase de primer grado [como en España 1º de Primaria, con 6 años] interpretara un dúo de las dos artistas porque, según ellos, "podría percibirse como controvertida".

Los alumnos ya tenían preparada la canción, Rainbowland [que se podría traducir por Arcoirislandia], para su concierto de primavera, pero la semana pasada las autoridades escolares decidían eliminar la canción de la selección.

Según parece, la asociación de padres del distrito aseguran que han tomado la decisión porque la canción fomenta la aceptación LGBTIQ y hace referencia a los arcoíris. El superintendente James Sebert ha confirmado la noticia considerando que el tema podría no ser "apropiado para la edad y el nivel de madurez de los estudiantes".

Sebert, que también ha citado una política de la junta escolar en contra de plantear temas, según ellos, "polémicos" en las aulas, ya había prohibido previamente que se mostrasen arcoíris y cualquier bandera del colectivo en todas las cases de Waukesha y suspendió un trabajo sobre igualdad y diversidad en el distrito escolar en 2021.

"Vamos todos a llegar hasta el final, dejar de lado los juicios y el miedo. Vamosa vivir en Rainbowland, donde tú y yo vamos de la mano. Oh, mentiría si dijera que esto está bien, todo el dolor y el odio que hay aquí", dice la canción del álbum Younger Now, que Cyrus sacó en 2017.

La maestra de la clase, Melissa Tempel, ha afirmado que eligió la canción porque su mensaje le parecía "universal y dulce". El tema del concierto de la clase ese "El Mundo" y también incluía otras canciones como Here Comes the Sun, de The Beatles, y What a Wonderful World, de Louis Armstrong.

"Mis alumnos están desolados. Les gustaba mucho esta canción y ya habíamos comenzado a practicarla", ha dicho Tempel, que ha recordado que los responsables ya censuraron la canción Rainbow Connection, de Los Teleñecos, si bien luego revocaron dicha decisión.

Asimismo, la profesora ha asegurado que los padres se han cabreado por la eliminación de la canción, pero que sobre todo le preocupa lo que significa para sus alumnos esta prohibición y otras políticas del distrito contra las expresiones de apoyo al colectivo LGBTIQ. "Al final, estos mensajes tan confusos sobre el significado de los arcoíris les están creando una cultura a todas luces insegura para cualquier persona queer", ha declarado.

Por ahora, ni Miley Cyrus ni Dolly Parton ni sus representantes se han pronunciado al respecto.